Ergin Ataman, Anadolu Efes ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor (1) - Son Dakika

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak geçen sezon yarım kalan hikayelerini tamamlamak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi'nde son hafta maçları öncesinde normal sezonu ilk 3'te bitirmeyi garantileyen lacivert-beyazlı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Ataman, Avrupa Ligi'nde son üç sezonda iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getirerek, "Son üç sezona baktığınız zaman Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin en fazla maç kazanan takımı durumunda. Avrupa basketbolunun en büyük kulüplerinin olduğu bir organizasyonda böylesine önemli bir istikrarı yakalamış olmak çok önemli. 2019 yılında final oynadık. Geçen yıl da müthiş bir sezon geçiriyorken, bitime 6 hafta kala 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ciddi bir avantaj yakalamışken, sezona ara verildi. Sonra da sezonu iptal ettiler. Şu bir gerçek ki kupa gelmemiş olsa da geçen sezonun en başarılı takımı Anadolu Efes oldu." diye konuştu.

Avrupa Ligi'ne bu sezon birtakım sıkıntılarla başladıklarını hatırlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Takımın en önemli silahı Shane Larkin'in sezona 1,5 aylık bir gecikmeyle başlamış olması, sezon başında birçok oyuncumuzun koronavirüse yakalanması bizim bir türlü geçen seneki istikrarımızı yakalamamıza izin vermedi. İyi başlayamadık, üst üste mağlubiyetler aldık. Sıralamada 13-14'üncülüğe kadar düştük. Ondan sonra Larkin'in sakatlıktan dönmesi, koronavirüse yakalanan oyuncularımızın iyileşmesi, takımın yeniden tam kadro olarak bir araya gelmesiyle eski günlerde olduğu gibi kendi basketbolumuzu oynamaya başladık. Yavaş yavaş galibiyetler gelmeye başlayınca da öz güvenimizi bulduk."

Tecrübeli başantrenör, sporda hiçbir zaman geçmiş başarılarla sonuca gidilemeyeceğini vurgulayarak, "O anda takımınızın performansı, form durumu, motivasyonu önemlidir. Sezon başında bir sarsıntı geçirdik hepimiz. Bu kadar yaklaşmışken elimizde olmayan sebeplerle geçen sezonun sonlandırılmaması hepimizde ister istemez duygusal olarak kırgınlık, bıkkınlık, hayal kırıklığı yaşattı. Sezona böyle başladık ancak tansiyonun artmasıyla makine yeniden ısındı. Hepimiz yeniden motive olduk ve yarım bıraktığımız hikayeyi bu sezon devam ettirebileceğimizi gördük. Buna inandık. Bu yolun sonu nereye gelecek, bunu da önümüzdeki 1-1,5 ay içinde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük hayalim yeniden o finale çıkıp bu kez kupayı kazanmak"

Ergin Ataman, kariyerinde THY Avrupa Ligi hariç Avrupa arenasındaki bütün kupaları kazandığını hatırlatarak, "Avrupa'da bütün kupalardan benim koleksiyonumda var. Bunların hiçbirisini de favori bir takımın antrenörü olarak kazanmadım. THY Avrupa Ligi'nde de 2019'da sürpriz bir şekilde finale kadar geldik ama finalde o anki tecrübesizliğimiz, o maçtaki performansımızın yeterli olmaması nedeniyle CSKA Moskova'ya yenildik. Anadolu Efes son üç sezonda Avrupa'nın en başarılı takımı. Bu takımın hocası olarak en büyük hayalim, yeniden finale çıkıp bu kez kupayı kazanmak. Avrupa'da oynanan bütün kupaları kazanan bir antrenör benim bildiğim yok." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflerinin üzerlerinde bir baskı oluşturduğunu aktaran Ataman, "Sezonun kalan bölümüne, 2021 yılı başından bu yana yakaladığımız performansı yansıtabilirsek bu kupaya da ulaşmamamız için bir sebep yok. Çok güçlü rakipler var ama hiçbirinden çekinmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe Beko'nun çıkmasını istemem"

Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde özellikle son üç ayda çok iyi basketbol oynadıklarını dile getirerek, "Normal sezonda Anadolu Efes ligin en fazla sayı atan takımı ve en az sayı yiyen ikinci takımı. Biz artık üçüncülüğü garantilemiş durumdayız ve play-off'taki rakibimizi bekliyoruz. Rakibi küçümsemeden kim olursa olsun oraya konsantre olacağız. Şimdiden final maçını düşünmemeliyiz. Bu sezon gösterdi ki birçok takım sürpriz sonuçlar alabiliyor. Örneğin biz Bayern Münih ve Zenit'i yenemedik, bu iki takım da play-off'a kalacak ve bizim rakibimiz olma ihtimalleri yüksek. Diğer bir ihtimal Fenerbahçe ile karşılaşabiliriz. Onlar da müthiş bir sezon sonu geçirdiler." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun özellikle sezonun ikinci yarısında çok iyi çıkış yakaladığını belirten Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok açık söyleyeyim Fenerbahçe Beko dışında hiçbir takımla oynamaktan çekinmeyiz. Sadece Türk takımı olduğu için değil, baktığınız zaman Fenerbahçe Beko sezonun ikinci yarısında bizden sonra en başarılı takım. Çok kaliteli bir kadroları var, iyi basketbol oynuyorlar. Tek sıkıntıları Jan Vesely'nin sakatlığı, play-off'larda forma giyip giymeyeceği. İkincisi de Fenerbahçe Beko bir Türk takımı, gönül ister ki ayrı kulvardan iki takım da Dörtlü Final mücadelesi versin. Orada finalde karşılaşsın. Önceki yıl yarı finalde karşılaştı, bu yıl yarı finalde karşılaşma şansı daha az görünüyor. Fenerbahçe Beko, Real Madrid maçını kaybederse yüzde 99 Anadolu Efes eşleşmesi görünüyor. O zaman biz tabii ki turu geçmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Samimi olarak söylüyorum Fenerbahçe Beko'nun çıkmasını istemem."