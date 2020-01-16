Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında 100. maçına çıkıyor! Rakip ASVEL... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında 100. maçına çıkıyor! Rakip ASVEL... - Son Dakika Spor

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında 100. maçına çıkıyor! Rakip ASVEL...

6 saat önce

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında 100. maçına çıkıyor! Rakip ASVEL..., System.String[]

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.


Ligin 19. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını mağlup eden Anadolu Efes, elde ettiği 16 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.


Aynı haftada Fenerbahçe Beko'ya yenilen konuk ASVEL ise 8 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.


- Avrupa'da 678. maç


Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa'daki 678. maçına çıkacak.


Oynadığı 677 maçta 380 galibiyet ve 297 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise 430. maçını oynayacak.


Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 429 karşılaşmada 223 galibiyetve 206 yenilgi aldı.


- ASVEL ile 10. randevu


Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibiyle 10. kez karşılaşacak.


İki ekip arasında daha önce oynanan 9 karşılaşmada Anadolu Efes 6, ASVEL 3 kez galip geldi.


Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-84 kazanmıştı.


- Ergin Ataman'la 100. maç


Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde lacivert-beyazlıların başında 100. kez sahaya çıkacak.


Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında 2008-09 sezonunda 10, 2009-10 sezonunda 16, 2017-18 sezonunda 18, 2018-19 sezonunda 36 ve bu sezon 19 maç olmak üzere toplam 99 maça çıktı.

Ergin Ataman, Anadolu Efes, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:22 
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