Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı - Son Dakika Spor

Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı

6 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.

Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı, System.String[]

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.


Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde spor organizasyonları ertelenirken, Anadolu Efes de bugün antrenmanını iptal etti. ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta evindeki Bahçeşehir Koleji karşılaşması hazırlıkları için bugün Merter Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmanı Başantrenör Ergin Ataman ve teknik heyeti iptal etti.


Ergin Ataman antrenmanın iptal edilmesinin ardından evinin bahçesinde oğlu Sarp Ataman ile basketbol oynadı. - İSTANBUL

Anadolu Efes, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:46 Kaynak: İHA

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