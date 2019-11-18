Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: "ASVEL karşısında kazanmak için hücumda kendi oyunumuzu oynamalıyız"
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'ASVEL karşısında kazanmak için hücumda kendi oyunumuzu oynamalıyız' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "ASVEL karşısında kazanmak için hücumda kendi oyunumuzu oynamalıyız"

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa'da karşılaşacakları ASVEL karşısında kazanmak için kendi hücum performanslarını sahaya yansıtmaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman:

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa'da karşılaşacakları ASVEL karşısında kazanmak için kendi hücum performanslarını sahaya yansıtmaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, ASVEL'in bu sezon sahasındaki bütün maçlarını kazandığını hatırlatarak, "Rakibimiz, iyi savunma yapan, hücumda her maçta değişik oyuncuların skorer olarak ön plana çıktığı ve maçlarda en üst düzeyde mücadele eden bir takım. Bizim mutlaka iyi savunma yapıp savunma ribaundlarına konsantre olmamız ve kazanmak için hücumda kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise ASVEL'in gücüne ve iç saha performansına dikkati çekerek, "Zorlu bir mücadele olacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek bu karşılaşmadan galibiyeti çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes, Ergin Ataman, basketbol, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış set çalışanına saldırdı
Cenk Ergün: Onyekuru'nun Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum Bülent Uygun: Emre Demir'e Sevilla teklif yaptı! Manchester Cityli Laporte, Kapadokya'yı ziyaret etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 17:05:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: "ASVEL karşısında kazanmak için hücumda kendi oyunumuzu oynamalıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]