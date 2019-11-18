Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, ASVEL'in bu sezon sahasındaki bütün maçlarını kazandığını hatırlatarak, "Rakibimiz, iyi savunma yapan, hücumda her maçta değişik oyuncuların skorer olarak ön plana çıktığı ve maçlarda en üst düzeyde mücadele eden bir takım. Bizim mutlaka iyi savunma yapıp savunma ribaundlarına konsantre olmamız ve kazanmak için hücumda kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise ASVEL'in gücüne ve iç saha performansına dikkati çekerek, "Zorlu bir mücadele olacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek bu karşılaşmadan galibiyeti çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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