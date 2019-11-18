Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: "ASVEL karşısında kazanmak için..."
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'ASVEL karşısında kazanmak için...' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "ASVEL karşısında kazanmak için..."

6 saat önce

Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, ASVEL'in bu sezon sahasındaki bütün maçlarını kazandığını hatırlatarak, "Rakibimiz, iyi savunma yapan, hücumda her maçta değişik oyuncuların skorer olarak ön plana çıktığı ve maçlarda en üst düzeyde mücadele eden bir takım.

Ergin Ataman:

Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, ASVEL'in bu sezon sahasındaki bütün maçlarını kazandığını hatırlatarak, "Rakibimiz, iyi savunma yapan, hücumda her maçta değişik oyuncuların skorer olarak ön plana çıktığı ve maçlarda en üst düzeyde mücadele eden bir takım. Bizim mutlaka iyi savunma yapıp savunma ribaundlarına konsantre olmamız ve kazanmak için hücumda kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise ASVEL'in gücüne ve iç saha performansına dikkati çekerek, "Zorlu bir mücadele olacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek bu karşılaşmadan galibiyeti çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:25 
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