Ergin Ataman: "Avrupa'da şu aşamada başka bir takıma transfer düşünmedim"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlıların Avrupa basketbolunda en kurumsal ve organize kulüp olduğunu belirterek, "Avrupa'da şu aşamada başka bir takıma transfer düşünmedim" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, online olarak gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı. Euroleague play-off'larında İspanyol ekibi Real Madrid ile zorlu bir seri oynadıklarını söyleyen Ataman, "Real Madrid bazılarının beklediği gibi öyle kolay olarak pes edecek bir takım değildi. İlk iki maçtan sonra biz de yanılgıya düşmüştük. Bizden daha fazla kamuoyu yanılgıya düştü. Ondan sonraki maçlar değişik stratejiler çıktı. Bunların hepsini analiz ettik. Bu seri bitti. CSKA ile oynamamıza 18 gün var. CSKA iki türlü değerlendiriyorum. Bir Mike James ile oynadığı sezon var, bir de Mike James olmadığı sezon var. Şu andaki takım yeni stratejisine alışmış, daha iyi savunma yapan, hücumda da hangi oyuncudan sayı geleceğini çok iyi hesaplayamadığımız, topu iyi paylaşan bir CSKA olacak. Mike James maçları belirleyeceği bir oyuncuydu. CSKA maçı ile ilgili şu an bir hazırlığımız yok. CSKA'nın maçlarını izlemedik açıkçası. Aynı dönemde Real Madrid ile oynadık. Şu an için önemli bir yarı final maçını oynayacağız" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL BOYUNCA ANADOLU EFES'İ AYNI SEVİYEDE TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Anadolu Efes ile yeni sözleşmesinin sorulması üzerine deneyimli başantrenör, "Önümüzdeki iki yıl boyunca Anadolu Efes'i aynı seviyede tutmaya çalışacağız. Son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesinde. En çok maç kazan 1-2 takımdan biri. Oynadığı basketbolla keyif veren takım. Onun için önümüzdeki sezonlarda da bunu devam ettirmeye çalışacağız. Kadro yapılanması nasıl olur bilemiyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımız var, NBA şansı olan oyuncularımız var. Bunları transfer döneminde öğreneceğiz. Ne olursa olsun aynı noktalarda olmak artık hepimizin kaçınılmaz. Hem Anadolu Efes hem benim için buradan geriye olmayacaktır" cevabını verdi.

"ANADOLU EFES'TEN KOVULMADIĞIM SÜRECE AVRUPA'DA ANADOLU EFES'TEYİZ"

Anadolu Efes'in Avrupa basketbolunda en kurumsal, en organize olan kulüp olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Real Madrid, Barcelona, Olympiakos, Panathinaikos, CSKA Moskova gibi takımlar çok büyük bir isim olarak bakılabilir ama inanın Efes'in organizasyonu yaşadıktan sonra bizlerle olan uyum, oyuncularımla olan maddi ve manevi yaklaşımlar, Avrupa'da şu aşamada başka bir takıma transfer düşünmedim. İşin gerçeği bu. Kendi ülkemdeyim. Türkiye'nin takımı Anadolu Efes. Biz burada çok uyumluyuz. Onun için açıkçası böyle bir düşüncem hiç olmadı. NBA sorusu geliyor. NBA ile ilgili düşüncem; çok zor görüyorum. NBA'de bugüne kadar bir Avrupalı bir antrenörü Avrupa'daki başarılarından sonra NBA'de başantrenör olarak başlaması NBA tarihinde yok. İleride böyle bir oluşum olurda bana teklif gelirse değerlendiririm. Hiçbir görevden, herkesin gözünde çok büyük olan şeylerden hiçbir zaman kaçınmam. İleride teklif gelirse oturup, değerlendiririm. Jose Mourinho'nun belgeselinde bir lafı var, 'Biz antrenörler her ne kadar profesyonel olsak da duygusal insanlarızdır. Çalıştığımız oyuncularla, takımlarla bağ oluştururuz. Kovulmadığımız sürece takım değiştirmeyiz'. Benim de durumum bu şekilde. Anadolu Efes'ten kovulmadığım sürece Avrupa'da Anadolu Efes'teyiz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLETTİĞİMİZ ZAMAN FİNAL-FOUR ÖNCESİ SAĞ OLSUNLAR YAKINLIK GÖSTERDİLER"

Basketbolcuların aşılanması konusundaki düşüncelerini de aktaran Ataman, "Çok kritik bir soru. Bu soruya girdiğimiz zaman neden basketbolcular, neden voleybolcular, neden fabrikadaki işler, öğretmenler aşılanmıyor. Maalesef ülkemizdeki şartlar belli. Dünyanın aşı ile ilgili sıkıntıları belli. Anadolu Efes takımı olarak bu sezon 19 defa Avrupa'ya çıktı. Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde havalimanlarında bulunduk. Bizlerin hastalanması kadar o hastalığı Türkiye'ye taşıma riskini de üzerimizde taşıdık. Sağlık Bakanlığı'na ilettiğimiz zaman Final-Four öncesi sağ olsunlar yakınlık gösterdiler. Bizim oyuncularımızın büyük bir bölümü de hastalandı. Hasta olmamış oyuncularımız için ilgi gösterdiler. Bu konuda yardımcı oldular. Kalan 3-4 oyuncularımızı aşılatıp, en azından aşının koruyuculuğu kadar Final-Four'a kayıpsız bir şekilde gitmek istiyoruz. Sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz. Hep yabancı ülkelere gitmek zorundayız. Yabancı ülkelerde çalışan diplomatlarımız gibi, pilotlarımız, hosteslerimiz gibi o gruba dahil ettiler bizi. Bu yakınlığı gösterdiler" açıklamasında bulundu.

(Oğuzhan Ort/İHA)