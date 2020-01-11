Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi!

Euroleague'in 18. haftasında oynanan Barcelona- Anadolu Efes maçında Ergin Ataman iki teknik faul aldı.
Barcelona - Anadolu Efes maçının bitimine 5: 17 kala temsilcimizin başantrenörü Ergin Ataman, ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye edildi
Ataman, Larkin'e çalınan faulde sportmenlik dışı kararı gelmediği için hakemlere tepki gösterdi. Bunun üzerine ikinci teknik faulünü aldı.
Oyundan çıkarken hakemlere söylenen deneyimli başantrenör, Barcelona taraftarlarıyla da gerilim yaşadı.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...