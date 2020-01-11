Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi! - Son Dakika Spor

Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi!

1 saat önce

Euroleague'in 18. haftasında oynanan Barcelona-Anadolu Efes maçında Ergin Ataman iki teknik faul aldı.

Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi!, System.String[]

Euroleague'in 18. haftasında oynanan Barcelona- Anadolu Efes maçında Ergin Ataman iki teknik faul aldı.


Barcelona - Anadolu Efes maçının bitimine 5: 17 kala temsilcimizin başantrenörü Ergin Ataman, ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye edildi


Ataman, Larkin'e çalınan faulde sportmenlik dışı kararı gelmediği için hakemlere tepki gösterdi. Bunun üzerine ikinci teknik faulünü aldı.


Oyundan çıkarken hakemlere söylenen deneyimli başantrenör, Barcelona taraftarlarıyla da gerilim yaşadı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Anadolu Efes, Ergin Ataman, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:23 
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