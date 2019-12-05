Vitoria-Gasteiz şehrinde Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.



THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya lider giriyor.



- Avrupa'da 670. maç



Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 670. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 669 müsabakada 373 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 422. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 421 maçta 216 galibiyet, 205 yenilgi aldı.



Anadolu Efes ile Baskonia, Avrupa kupalarında 21. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında daha önce oynanan 20 mücadelede lacivert-beyazlıların 11'e 9'luk üstünlüğü bulunuyor.



- Ergin Ataman: "Baskonia zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz"



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zor bir deplasmana gideceklerini ama kazanmak istediklerini belirtti.



Rakiplerinin, Pierria Henry gibi çok yönlü ve tempolu oynayan bir oyun kurucuya sahip olduğunu vurgulayan Ataman, "Matt Janning ve Nik Staukas dış atışlarda ve hızlı hücumda çok etkili. Tabii ki pota altında Tornike Shengelia takımın en büyük gücü. Kazanmak için mutlaka bu oyuncuları iyi savunmamız ve oyunun temposunu istediğimiz yöne çevirmemiz gerekiyor. Baskonia her zaman zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



James Anderson ise güçlü ve tecrübeli bir ekiple karşılaşacaklarını belirterek, "Bu zorlu deplasmandan galibiyeti çıkarmak için çok iyi konsantre olmalıyız, maçta top hakimiyetini ele geçirmeliyiz ve oyunun temposunu biz kontrol etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



