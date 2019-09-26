Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz

27 dakika önce

Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kontrollü başladıklarını söyledi.

Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz, System.String[]

Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kontrollü başladıklarını söyledi.


Sezon başı olmasına rağmen kendileri için iyi bir maç olduğunu dile getiren Ataman, şöyle konuştu:


"İlk yarı başa baş geçti ama sonunda istediğimizi yapıyorduk. Hücumda istediğimiz atışları genelde bulduk. İkinci yarı ise oyunumuzu, savunmamızı sertleştirdik. Hücumda oyuncularım akıllı, bireysel ve faydalı oynadı. Hep doğru atışları bulduk. Gerektiğinde pota altı, gerektiğinde de dış atışlarla sonuca gittik ve özellikle üçüncü çeyrekte ciddi bir hakimiyet elde ettik. Sonunda 16 sayıya kadar farkı çıkardık.


Son periyotta biraz bocaladık. Fenerbahçe özellikle 5 kısaya döndükten sonra eşleşme sorunu yaşadık savunmada. O orada rakip bulduğu üçlüklerle yaklaştı bize ama sonunda yine Simon ve Micic'in akıllı oyunlarıyla galip gelmesini bildik. Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz. İnşallah sezon, geçen sezon olduğu gibi iyi bir şekilde gelişir."

Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:51 
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