Ergin Ataman: Biz oynadığımız basketbol ile 2 senedir şampiyon olmayı hak ediyoruz

"Bugün iyi oynamadık ama mücadele ettik"

"3 haftadır yoğun bakımda yatan Aydın Örs hocamdan aldığım mesaj beni çok duygulandırdı"

SEZER AFŞAR/ İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Biz 2 senedir oynadığımız basketbolla hak ediyoruz. Şampiyon olmayı da hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Bugün iyi oynamadık ama mücadele ettik" dedi.

Turkish Airlines Euroleague play-off serisi 5'inci maçında Real Madrid'i 88-83 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanan ve Final-Four'a yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

5 maçlık seriyi kendileri adına mükemmel olarak nitelendiren Ataman, "Öncelikle mükemmel bir seri geçirdiğimizi söylemek isterim. Arkadaşım Pablo Laso ve takımını da tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Seriyi asla bırakmadılar. Bu akşam da 3'üncü çeyrekte maçı koparabilirdik ama geri geldiler. Bu akşam en iyi maçımız değildi. Özellikle ilk yarıda Larkin ve Beaubois sayı atamadılar. Ancak 3'üncü çeyrekte Simon, Beaubois ve Micic'in iyi oyunuyla farkı açtık. Real Madrid bugün çok fazla hücum ribaundu aldı ve bu maçı koparmamızı engelledi. Maçın son anlarında Larkin'in devreye girmesi ve Simon'un sayılarıyla maçı kazanmayı bildik ve Final-Four'dayız" diye konuştu."BUGÜN İYİ OYNAMADIK AMA MÜCADELE ETTİK"Mücadelenin bitmesine 38 saniye kala Simon'un attığı 3 sayılık basket ile ilgili de konuşan deneyimli koç, "Simon'un üç sayılık basketiyle maçı kırmayı başardık. Biz 2 senedir oynadığımız basketbolla hak ediyoruz. Şampiyon olmayı da hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Bugün iyi oynamadık ama mücadele ettik. Simon'un atışı şans atışıydı ama Real Madrid'in hücum ribaundlarından bulduğu sayılar da şans sayılarıydı. O sayıları bularak maça ortak oldular" ifadelerini kullandı."3 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA YATAN AYDIN ÖRS HOCAMDAN ALDIĞIM MESAJ BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Son olarak karşılaşma öncesinde üç haftadır yoğun bakımda yatan ve odaya çıkan Türk basketbol tarihinin önemli basketbol adamlarından biri olan Aydın Örs'ten bir mesaj aldığını açıklayan Ataman, "Bu sabah buraya gelirken benim için çok önemli bir basketbol adamından mesaj aldım. Ergin, siz bunu hak ediyorsunuz, ben sana inanıyorum, benimle de yakınen ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum' diye. Üç haftadır yoğun bakımda yatan değerli hocam Aydın Örs, üç haftalık yoğun bakım sürecinden sonra odaya çıktı. Daha önce hep oğluyla mesajlaşıyordum. Ondan böyle mesaj alınca çok duygulandım. Bir kez daha teşekkür ediyorum, ona geçmiş olsun diyorum. Ona, 'Türk antrenörlerin daha çok işi var, çok büyük başarılar kazanacağız' dedim. Bunu da paylaşmak istedim" şeklinde konuştu.