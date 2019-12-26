Ergin Ataman: "Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi"

6 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi FOX Tel Aviv galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi" dedi.

Ergin Ataman:

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi FOX Tel Aviv galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi" dedi.


THY Euroelague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 99-79'luk skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuna hazırlandığımız gibi agresif ve hızlı başlayamadık. İlk periyotta Wilbekin 9 sayı buldu. Doğuş ile Wilbekin'e baskı kurduk. Beaubois'u hücumda etkili kullandık. Larkin'e baskı yapıyorlardı burada da Beaubois devreye girdi. İkinci ayrı daha agresif başladık. Micic'in de oyuna girmesiyle daha etkili olduk. Sertaç ile de sayılar bulduk. Maçı 20 sayı farkla ile kazandık. Bizim için bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.


Sakatlığı devam eden Bryant Dunston'ın Türkiye Kupası döneminde dönmesini beklediklerini ifade eden Ataman, sakatlıktan dönen Moerman'a da her geçen maç daha fazla süre vermeye çalışacaklarını söyledi.


"Son pozisyonda Alec Peters'a kızdım"


Karşılaşmanın son pozisyonunda Alec Peters'a tepki vermesinin sorulması üzerine Ergin Ataman, "Her top önemli. Peters'in maçtaki performansı beni mutlu etmedi. Bazen 25 dakika oynarsınız, bazen 5 dakika. Son pozisyonda ribaundu verince sayı atmasına geri çekilmesine kızdım. Bizim için her sayı önemli. Bunu CSKA maçında gördük. O maça rahat çıktık, nasıl olsa kazanacağız diye çıktık. Gördük ki bazen işler ters tepebiliyor. Şov yapmak değil baskı yapmak, maç kazanmamız lazım. Maç boyunca agresif olmamız lazım. Burada bunu yapmamız lazım. Bazen NBA takımları gibi oynuyoruz diye söylüyorum. Oyuncularımın geliştirmek için söylüyorum. NBA'deki maçlar gibi şov yapalım diye söylemiyorum. Her maç salon doluyor ama daha agresif olmamız lazım. Müthiş bir takımımız ve taraftarımız var. Ama şovu değil sertliği hep birlikte düşünmemiz lazım" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Maccabi FOX Tel Aviv, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak
Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi

Son Dakika Haberleri
01:00 Liverpool, Leicester City deplasmanında galibiyeti 4 golle aldı - Son Dakika Spor
00:54 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia! Yüzde 87'den fazla... - Son Dakika Spor
00:39 Ergin Ataman: "Şovu değil, birlikte sertliği düşünmeliyiz" - Son Dakika Spor
00:19 Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi - Son Dakika Spor
23:30 Arteta galibiyetle başlayamadı - Son Dakika Spor
22:20 Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika Spor
17:20 Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 05:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergin Ataman: "Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]