Ergin Ataman: "Bunu Obradovic'e sorun!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Bunu Obradovic'e sorun!' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "Bunu Obradovic'e sorun!"

6 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, çok iyi savunma yaparak maçı kazandıklarını dile getirdi.

Ergin Ataman:

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, çok iyi savunma yaparak maçı kazandıklarını dile getirdi.


Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda çok iyi bir atmosferin olduğunu vurgulayan Ataman, şöyle konuştu:


"Fenerbahçe gibi iyi bir takım ve iyi bir koça karşı böyle bir atmosferde stratejisini sahaya koymak kolay olmuyor. İlk yarı iyi savunma yaptık ama Fenerbahçe hücumların son saniyelerinde sayılar buldu. Larkin sayı atamadı ilk yarı. İkinci yarı Larkin'e soyunma odasında daha fazla alan oluşturmaya karar verdik. Onun da skora katkı vermesiyle 15-16'ya çıkardı farkı. Fenerbahçe, Datome ve Kalinic'le geri geldi ama Simon ve Larkin'in karşılaşmanın sonunda oyuna katkı vermesiyle maçı kopardık."


Deplasmanda bu sezon 7 maçın 6'sını kazandıklarını anlatan ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını tekrar vurgulayan Ataman, Fenerbahçe Beko'nun performansıyla ilgili gelen sorulara şu yanıtı verdi:


"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM"


"Bu konuyu Obradovic'e sorsanız daha iyi. Her ne olursa olsun Fenerbahçe çok iyi bir takım. Şu bir gerçek, biz Sertaç Şanlı'yla Dunston'ın eksikliğini kapattık. Fenerbahçe ise Vesely'nin eksikliğini kapatamıyor. Diğer uzunları savunmada ağır kalıyor. Bu yüzden Larkin'in bire birlerine karşı ikinci yarıda 5 kısaya döndüler."


"DUNSTON 2-3 AY YOK"


Şampiyonluk konuşmak için de erken olduğunu aktaran Ataman, "Dunston 2-3 ay yok. Fenerbahçe'nin geçen sene çektiği sıkıntıları biliyoruz. Takımımın sağlam bir şekilde maç maç gitmesini istiyorum. Eninde sonunda Fenerbahçe'nin play-off'a kalacağını düşünüyorum. Bu atmosferde Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil. Son dönemde biz çok iyi oynuyoruz. Onun için kazandık. Fenerbahçe'nin burada kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Sonuçta çok kapasiteli ve organize bir takım." değerlendirmesine bulundu.


Ivan Obradovic, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:03 
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