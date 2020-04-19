Ergin Ataman'dan canlı yayında çıkış:

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, canlı yayında A Spor'a konuştu.



İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;



Yabancı oyuncularımızın yarısı ailesinin yanına gitti ama onları sürekli takip ediyoruz. Hepsine program verdik, evlerinde uyguluyorlar. Maçların başlamasından 1 ay kadar önce Türkiye'ye dönecekler.



KABUL EDİLEMEYECEK BİR ŞEY



Ligin 4'te 3'lük bölümü oynandı. Ligde lideriz. Futbol ligleri oynanacaksa basketbol ligleri de mutlaka oynanmalı. Yok sayılmış bir lig, benim adıma kabul edilemeyecek bir şey. Türkiye bu konuda büyük prestij kaybı yaşar.



HER KULÜBÜN DİNAMİKLERİ VAR



Her kulübün kendi dinamikleri var, sponsorları veya gelirleri doğrultusunda bu durumdan etkilendi. Barça'da % 70 maaş indirimi yapıldı. R. Madrid'de de % 10-20 arası düşünülüyor. Ama Türkiye'de böyle bir adım atılmış değil. Herhangi bir duyum da almadım.



