Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman'dan Darüşşafaka Tekfen Uyarısı

Ergin Ataman'dan Darüşşafaka Tekfen Uyarısı

1 saat önce

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son sırada olmasına rağmen rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman'dan Darüşşafaka Tekfen Uyarısı, System.String[]
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son sırada olmasına rağmen rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Darüşşafaka Tekfen'in iyi basketbol oynayan, dinamik ve atletik bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Ligi'nde rakiplerine karşı sürekli çok ciddi bir direnç gösteriyorlar ve zaman zaman da önemli galibiyetler almayı başaran bir takım. Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Metecan Birsen ise önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Play-off yolunda galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Darüşşafaka Tekfen maçına herkesi bekliyoruz. Kendimize inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Avrupa, Ergin Ataman, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin Euroleague'de Anadolu Efes'le Darüşşafaka Karşı Karşıya

Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:17:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman'dan Darüşşafaka Tekfen Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]