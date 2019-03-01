Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe Çağrısı
1 saat önce
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dün akşam oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında bazı sarı-lacivertli taraftarların kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle Euroleague yönetiminin soruşturma başlatmasını beklediğini söyledi.
Anadolu Efes
Başantrenörü Ergin Ataman
, dün akşam oynanan Fenerbahçe Beko
karşılaşmasında bazı sarı-lacivertli taraftarların kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle Euroleague yönetiminin soruşturma başlatmasını beklediğini söyledi. THY
Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini elde ederken, Efes ise 9. yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi. Ergin Ataman'ın açıklaması şöyle:
"Dün akşam oynanan Euroleague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışları sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe Çağrısı
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