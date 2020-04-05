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Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı
6 saat önce
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda korona virüsten korunmak için herkese 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda korona virüsten korunmak için herkese 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle yetkililer, vatandaşlara olabildiğince evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu bağlamda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan da bir video geldi. THY Euroleague'in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ataman, oğlu Sarp ile evinde basketbol oynadıktan sonra herkesin salgından korunmak için evinde kalması gerektiğine yönelik bir çağrı yapıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:52 Kaynak: İHA
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