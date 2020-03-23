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Ergin Ataman'dan Fatih Terim'e: Ufak bir dinlenme arası olarak gör hocam
6 saat önce
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ataman, "Bugüne kadar birçok zorluğu, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın COVID-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek. Bunu ufak bir dinlenme olarak gör hocam, hepimizin sana çok ihtiyacı var. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmen dileğimle" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
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