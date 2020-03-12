Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması: İnsan sağlığı her şeyden değerli - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması: İnsan sağlığı her şeyden değerli - Son Dakika Spor

Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması: İnsan sağlığı her şeyden değerli

6 saat önce

Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, EuroLeague de maçların ikinci bir duyuruya kadar ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması: İnsan sağlığı her şeyden değerli, System.String[]

Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, EuroLeague de maçların ikinci bir duyuruya kadar ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.


Konuyla ilgili olarak görüş bildiren Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.


Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:09 
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