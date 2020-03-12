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Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması: İnsan sağlığı her şeyden değerli
6 saat önce
Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, EuroLeague de maçların ikinci bir duyuruya kadar ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, EuroLeague de maçların ikinci bir duyuruya kadar ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak görüş bildiren Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:09
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