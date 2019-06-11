Ergin Ataman'dan kulaklıklı tepki
5 saat önce
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhinde yaptığı tezahüratlar için maç öncesinde ısınmaya kulaklıkla çıktı.
Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:41 Kaynak: İHA
Başantrenörü Ergin Ataman
, Fenerbahçe
taraftarlarının aleyhinde yaptığı tezahüratlar için maç öncesinde ısınmaya kulaklıkla çıktı.
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Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç öncesinde ısınmada kulaklık takması dikkat çekti. Deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların Ataman aleyhinde yaptığı tezahüratlara deneyimli çalıştırıcı da kulaklık takarak tepki gösterdi. - İSTANBUL
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