Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman'dan kulaklıklı tepki
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Ergin Ataman'dan kulaklıklı tepki

5 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhinde yaptığı tezahüratlar için maç öncesinde ısınmaya kulaklıkla çıktı.

Ergin Ataman'dan kulaklıklı tepki, System.String[]
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhinde yaptığı tezahüratlar için maç öncesinde ısınmaya kulaklıkla çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç öncesinde ısınmada kulaklık takması dikkat çekti. Deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların Ataman aleyhinde yaptığı tezahüratlara deneyimli çalıştırıcı da kulaklık takarak tepki gösterdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:41 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Spor
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