Ergin Ataman'dan örnek davranış

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koç Ergin Ataman, ING All- Star 2020'de kendisiyle fotoğraf çektirip imza almak isteyen basketbolseverlere, TEGV'e bağış karşılığında üzerinde fotoğrafının bulunduğu tişörtlerini hediye ediyor, eğitime destek oluyor." denildi.



Organizasyonun, saat 14.00 ile 15.00 arasında Sinan Erdem Spor Salonu Tribün Lounge Alanı'nda gerçekleştirileceği paylaşıldı.



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