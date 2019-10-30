Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman'dan Panathinaikos maçı değerlendirmesi
Son Dakika Spor Ergin Ataman'dan Panathinaikos maçı değerlendirmesi

Ergin Ataman'dan Panathinaikos maçı değerlendirmesi

44 dakika önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle yapacakları maçta kontrollü oynamaları gerektiğini söyledi.

Ergin Ataman'dan Panathinaikos maçı değerlendirmesi, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle yapacakları maçta kontrollü oynamaları gerektiğini söyledi.


Ataman, yaptığı açıklamada OAKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Panathinaikos, Nick Calathes'in önderliğinde özellikle hücumda Jimmer Fredette ve Deshaun Thomas ile çok etkili. Aynı zamanda Tyrese Rice ve Ioannis Papapetrou da hücumda çeşitlilik sağlıyor. Top kayıplarını en aza indirip, kontrollü ve sert savunma yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Lacivert-beyazlı oyuncu Shane Larkin ise karşılaşmanın zor geçeceğini anlatarak, "Bu mücadeleye arka arkaya oynadığımız dört maçımızı kazanmış olarak gidiyoruz. Onlar da son maçlarında Khimki'ye mağlup oldular. Bizi yenmek için tüm enerjilerini ortaya koyacaklar. OAKA Spor Salonu'nda oynamak her zaman zor, çünkü etkili bir taraftara karşı oynuyorsunuz. Önemli bir maçı kazanmak ve galibiyet serimizi devam ettirmek için çok iyi konsantre olmalı ve mental olarak güçlü olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.


Panathinaikos, Ergin Ataman, Anadolu Efes, Yunanistan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:42 
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