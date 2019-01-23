Ergin Ataman'dan Real Madrid Maçı Yorumu
50 dakika önce
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacakları maçta kendilerine güvendiklerini belirtti.
Anadolu Efes
Başantrenörü Ergin Ataman
, THY Avrupa
Ligi'nin 20. haftasında yarın deplasmanda İspanya
'nın Real Madrid
takımı ile yapacakları maçta kendilerine güvendiklerini belirtti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, sezonun ilk yarısında İspanyol ekibiyle oynadıkları maçta iyi bir performans göstermelerine rağmen mağlup olduklarını kaydetti.
Tecrübeli başantrenör, iki takımın da birbirini iyi tanıdığını aktararak, "İlk yarıda İstanbul
'da Real Madrid'e karşı çok iyi basketbol
oynamıştık. Ancak son periyotta yaptığımız hatalarla hakkımız olan, çok iyi oynadığımız bir maçı son saniyelerde kaybetmiştik. Şimdi bu maçın rövanşını Madrid'de almak istiyoruz. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Tabii ki Real Madrid'in çok güçlü silahları var ama biz de kendimize güveniyoruz ve maçı kazanmak için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlı ekibin Alman pivotu Tibor Pleiss ise, "Zorlu bir mücadele olacak. Geçtiğimiz hafta Buducnost VOLI'ye deplasmanda mağlup oldular. Bu mağlubiyet onlar için üzücüydü. Mutlaka bizim maçımıza çok odaklanmış bir şekilde gelecekler. Real Madrid, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Evlerinde oynayacaklar ama biz de enerjimizi sahaya yansıtırsak ve takım olarak oynarsak, galibiyeti elde edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:19 Kaynak: AA
Teknoloji Devi Sony, Brexit Nedeniyle Avrupa Genel Merkezini Londra'dan Taşıyacak
Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid Deplasmanında
Galatasaraylı Yöneticiler, Forvet Transferi İçin Gittikleri Çin'den Eli Boş Dönüyor
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Düğün Tarihi Belli Oldu