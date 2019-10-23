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Ergin Ataman'dan Real Madrid yorumu

23 dakika önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında maç boyu yüksek enerji ve tempoyla oynamaları gerektiğini belirtti.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında maç boyu yüksek enerji ve tempoyla oynamaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman, yarın İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, Real Madrid'in çok tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Real Madrid'de Facundo Campazzo ve Sergio Llull oyun temposunu iyi kontrol ediyor. Jaycee Carroll, Rudy Fernandez gibi skorer oyuncuları ve Anthony Randolph ile Walter Tavares gibi önemli pota altı oyuncuları var. Maç boyunca yüksek savunma enerjisine sahip olmamız ve tempolu oynamamız gerekiyor."

Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Rodrigue Beaubois ise Real Madrid'le zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını anlatarak, "Çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz ama biz de evimizde, seyircimizin önünde oynayacağız. Kazanmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Seyircimiz bize her zamanki gibi müthiş bir destek verecektir. Bu önemli maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes, Ergin Ataman, Real Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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