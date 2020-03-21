Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması - Son Dakika Spor

Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması

7 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun oyuncularında corona virüse (koornavirüs) belirtilerine rastlanmasının ardından bir mesaj yayınladı.

Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması, System.String[]

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun oyuncularında corona virüse (koornavirüs) belirtilerine rastlanmasının ardından bir mesaj yayınladı.


Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye destek vererek, Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.



Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması:


"Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" (DHA)


Malcolm Thomas, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:04 

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