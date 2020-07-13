Ergin Ataman'dan Torino Basket açıklaması - Son Dakika

Ergin Ataman'dan Torino Basket açıklaması

Spor Arena Özel - Ali Naci Küçük | Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Türk bir yatırımcı grubuyla birlikte İtalyan takımı Reale Mutua Torino Basket'i satın aldı.

Spor Arena Özel - Ali Naci Küçük | Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Türk bir yatırımcı grubuyla birlikte İtalyan takımı Reale Mutua Torino Basket'i satın aldı.

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Ergin Ataman, Reale Mutua Torino Basket'i satın aldıktan sonra Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu. Ali Naci Küçük'e konuşan Ataman, şu sözleri kullandı;

"HEDEFİMİZ TORINO BASKET'İN MARKA DEĞERİNİ BÜYÜTMEK"

Bildiğiniz gibi uzun yıllardır aile şirketlerimizle İtalya'da çeşitli alanlarda yatırımlar yapıyorum. İtalya'yla köklü ticari ve sportif bağlarım var. Torino Basket İtalya'daki iş yatırımlarım içinde ortaklarıma yer alacağım ilk spor endüstrisi yatırımım olacak. Kulübün şu andaki yönetimi ve mevcut yapısını aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Benim her zaman birinci önceliğim basketbol coach'luğu. Birinci hedefim Anadolu Efes'le bu yıl yarıda kalan Euroleague şampiyonluğu hayalimizi gelecek sene gerçekleştirmek ve kulübümüzün tarihine bir başarı daha eklemek. Bu yeni adımı, İtalya'da var olan yatırımlarımıza bir yenisi eklemek olarak görüyorum. Hedefimiz yeni bir heyecan yaratarak Torino Basket'in marka değerini büyütmek ve İtalya ile Türkiye arasında hem sportif hem de toplumsal bir köprü oluşturmak. Bu yolda ülkemizde spor yönetiminin deneyimli ismi Okan Can Yantır profesyonel olarak bizimle birlikte olacak. Kendisinin spor yönetimi tecrübelerinden faydalanacağız. Yakın bir zamanda, bu yeni oluşumda yer alacak spor dünyasından üçüncü bir ismi de açıklayabiliriz. Şu anda COVID-19 dolayısıyla ülkeler arası ziyaretler kapalı olduğundan sonlandırılması gereken hukuksal süreçleri takip ediyoruz. Her şey sonlandığında planlamamızı tekrar konuşuruz.

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Ergin Ataman, Anadolu Efes, Ali Naci, Torino, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:28 

Son Dakika Spor Ergin Ataman'dan Torino Basket açıklaması - Son Dakika Spor
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