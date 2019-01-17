Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: "Darüşşafaka, Kazanmak İstediğimiz Bir Euroleague Maçı"

Ergin Ataman: "Darüşşafaka, Kazanmak İstediğimiz Bir Euroleague Maçı"

1 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Darüşşafaka maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir Euroleague maçı" dedi.

Ergin Ataman:
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Darüşşafaka maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir Euroleague maçı" dedi.

THY Euroleague 19. hafta maçında yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Metecan Birsen, kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Darüşşafaka'nın iyi basketbol oynayan, dinamik ve atletik bir takım olduğunu belirten Ataman, "Euroleague'de rakiplerine karşı sürekli çok ciddi bir direnç gösteriyorlar ve zaman zaman da önemli galibiyetler almayı başaran bir takım. Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir Euroleague maçı" diye konuştu.

Metecan Birsen ise Darüşşafaka'nın kendileri açısından önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyerek, "Play-off yolunda galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Kendimize inancımız tam. Darüşşafaka Tekfen maçına herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Ergin Ataman, Darüşşafaka, Spor
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