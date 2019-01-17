Ergin Ataman: "Darüşşafaka, Kazanmak İstediğimiz Bir Euroleague Maçı"
1 saat önce
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Darüşşafaka maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir Euroleague maçı" dedi.
Anadolu Efes
Başantrenörü Ergin Ataman Darüşşafaka
maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir Euroleague maçı" dedi. THY
Euroleague 19. hafta maçında yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Metecan Birsen, kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Darüşşafaka'nın iyi basketbol
oynayan, dinamik ve atletik bir takım olduğunu belirten Ataman, "Euroleague'de rakiplerine karşı sürekli çok ciddi bir direnç gösteriyorlar ve zaman zaman da önemli galibiyetler almayı başaran bir takım. Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir Euroleague maçı" diye konuştu.
Metecan Birsen ise Darüşşafaka'nın kendileri açısından önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyerek, "Play-off yolunda galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Kendimize inancımız tam. Darüşşafaka Tekfen
maçına herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
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