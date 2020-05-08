Ergin Ataman: "Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz" -1- - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz' -1- - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz" -1-

12 dakika önce

- Ergin Ataman: "Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz" Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: "Spor sektörünün biz oynamak istemiyoruz, çekiniyoruz demesini doğru bulmuyorum" "Şu an üretilmiş bir strateji yok" "NBA'in yeni başlamış çalışma modeline biz daha önce başladık" Anadolu...

- Ergin Ataman: "Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:

"Spor sektörünün biz oynamak istemiyoruz, çekiniyoruz demesini doğru bulmuyorum"

"Şu an üretilmiş bir strateji yok"

"NBA'in yeni başlamış çalışma modeline biz daha önce başladık"

İSTANBUL - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde lider olmalarına rağmen liglerin sonlandırılmasını istemediklerini ve bütün sezon boyunca verdikleri emeklerin karşılığını sahada almak istediklerini söyledi. Ataman ayrıca her sektörün kendine bir plan yaptığını belirterek, "Spor sektörünün biz oynamak istemiyoruz, biz çekiniyoruz demesinin doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Anadolu Efes, erkek bakım markası olan Old Spice ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dijital ortamdan yapılan basın toplantısında Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, P&G Türkiye Güzellik Kategori Direktörü Ceren Demir, Başantrenör Ergin Ataman ve Takım Kaptanı Doğuş Balbay yer aldı.

Uzu bir süredir dünyada korona virüs salgınının olduğunu belirten Ergin Ataman, "Bu salgın boyunca insanların hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalışanlar var. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu basın toplantısını dijital ortamda yaptığımız bu dönemde onlar insanların hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalışıyorlar. Bu günler geçecek ve Anadolu Efes alıştığımız mücadelesini sahaya yansıtacak" dedi.

"Ligi sonlandırma planlarının yapılmasını yanlış buluyorum"

İlk günden beri söylediğinin arkasında olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Türkiye'de ve dünyada salgın kontrol altına alınıp, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulları izin verdiği sürece her türlü sportif müsabakanın yapılabileceğini düşünen bir insanım. TFF, 2 gün önce sadece Süper Lig değil, bütün liglerin 12 Haziran'dan itibaren oynanabileceğini söyledi. Herhangi bir aksaklıkta da geri dönüş mesajı verdi. Avrupa'da marka olmuş liglerde de aynı uygulamayı görüyoruz. İspanya yeni bir plan yaptı. Almanya ligi plan yaptı. İsrail ligi de 20 Haziran'da oynanacak. Böyle bir ortamda erken alınacak bir karar kulüplerin verdiği emeğe karşı olur. Bazı kulüplerin organizasyonlarını bitirmesi hiçbir şekilde kurumları bağlayıcı olmamalı. Türkiye'de basketbol çok ciddi yapılan bir spor dalı. Kolay vazgeçmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Lider olan takımın antrenörü olarak söylüyorum; bir tarih belirlenmeli. Sonra TFF gibi beklenmeli. Bugünden bunu sonlandırma planlarının yapılmasını yanlış buluyorum. Ben buna karşıyım. Herkesin kendine göre bir fikri olabilir. Euroleague ile ilgili olumlu düşünüyorum. 1 ay önce plan ve strateji var. 24 Mayıs'ta açıklayacak. Şu anki durumu pozitif buluyorum. Sırbistan 18 takıma güvence verdi. Hazır olduğunu söyledi. Euroleague, Litvanya ile de görüşüyor. Köln de var. Bu 3 şehirden birinde Euroleague'in önceden planlanan şekilde sonlandırılacağını düşünüyorum. 24 Mayıs'ı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz"

THY Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde lider olduklarını hatırlatan Ataman, "Hiçbir şekilde oynanmaması, daha sonrasında bizim lehimize tescil edilmesi için bir girişimde bulunmadık. Her iki kulvarda bugüne kadar verdiğimiz emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz. Oynayarak bitirmek istiyoruz. Sonu şampiyonluk olabilir de olmayabilir de. Biz maçların sahada bitirilmesini istiyoruz. Türkiye Ligi'nde de geçen sezonun şampiyonu ve bu sezon lideri olarak hiçbir girişimimiz olmadı, lig tescil edilsin diye. Bu yılın şampiyonları sağlık çalışanları. Parkede emek sarf eden bizler de şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Maçlar oynanmazsa kurumların sezon boyunca harcadığı emeğin karşılığının verileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Şu an üretilmiş bir strateji yok"

Futbolda olduğu gibi liglerin haziran ayı ortasında oynanması planlanırsa yüzde yüz olmasa da hazır olabileceklerini belirten Ergin Ataman, "Yüzde yüz olmasa bile maç oynayabilecek kadar hazır olabileceğimizi düşünüyorum. Sezon bittiği zaman hiçbir şekilde oyuncu çalışmaz. Her oyuncunun kendini sezon başlayacak gibi hazır tutma görevi var. Yüzde 20-30'larda fiziksel olarak hazır tuttuklarını düşünüyorum. Kalan kısımları 3-4 hafta takım antrenmanları ile hazırlanabileceğini düşünüyorum. Burada önemli olan ligin markasının, bu işe emek koyan herkesin değerini korumak. Futbol oynanıyorsa basketbolun en azından erkekler ve kadınlar liginin oynanmamasını düşünmüyorum. Şu an üretilmiş bir strateji yok. Bize iletilmiş bir durum da yok" şeklinde konuştu.

"NBA'in yeni başlamış olduğu çalışma modeline biz daha önce başladık"

Efes'in dünyanın en kurumsal kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Ataman, "Bu süreçle alakalı Türkiye'de ligler 17 Mart'ta ertelendi. Bir hafta süre içerisinde gidişatı gözlemledik. Bu bir hafta içerisine oyuncularla temas halindeydik. Kendi evlerinde çalışma şartlarının yeterli olmadığını düşündük. Kulüp tesislerinde çalışmak istedi. Süreçten en az etkilenmek istediklerini söylediler. Kulüp olarak, NBA'in yeni başlamış olduğu çalışma modeline biz daha önce başladık. Her oyuncu için ayrı top, ayrı asistan koç verdik. Psikolojik desteği bu şekilde vermiş olduk. Yurt dışına giden oyucularla temas halindeyiz. Sosyal medyadan taraftarlarla buluşturuyoruz. Spordaki kurumsallık adına dünyadaki lider kulüplerden biriyiz" açıklamasını yaptı.

"Bugüne kadar plan-program görmedik"

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun liglerin durumu ile ilgili karar alma aşamasında geciktiğini düşünmediğini söyleyen Ergin Ataman, "Bence değerlendirmekte son derece haklılar. Türkiye normalleşme sürecine gidiyor. Hepsi kontrollü bir şekilde yapılıyor. TBF'nin bu gelişmeleri takip ettiğini düşünüyorum. Gecikme şurada olabilir, bu lig oynanacağı takdirde ne şekilde oynanacağına dair plan-program bugüne kadar görmedik. Bu da açıkçası sanki plan üzerinde çalışılmıyor da zamanı geldiğinde ligin sonlandırılması üzerine çalışılıyor diye bir izlenim oluşturdu kamuoyunda. Keşke önümüzde plan-program olsaydı. Futbol kendilerine güzel bir plan koydu. Her şeyin başına şimdilik ifadesini koydular. En azından kendi camialarına bir heyecan kattılar. Basketbolda bu heyecanı görmüyorum. Herkes kontağı kapadı, Türkiye liginin bittiğine dair bir hava hakim basketbol camiasında" dedi.

"Spor sektörünün biz oynamak istemiyoruz, çekiniyoruz demesini doğru bulmuyorum"

"Aşı ve ilaç bulunana kadar bu virüs ile iç içe yaşayacağız. Olası riskleri düşünürsek o zaman bu ülkede her şeyi kapamamız lazım" diyen Anadolu Efes Başantenörü Ergin Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"Kontağı kapayıp, hepimizin yatması lazım. Fenerbahçe kulübü çalışanında 2 tane pozitif görülmüş. Toplam vakaların yüzde 80'inden fazla toplumda dolaştığı söyleniyor. Bu gayet normal. Almanya'da 10 futbolcuda pozitif çıktı. Almanya Başbakanı Merkel, 2-3 gün sonra Almanya'da durumun normale gittiğini ve 15 Mayıs'ta futbol liglerinin başlayacağını açıkladı. Biz bu işleri neden abartıyoruz anlamıyorum. Hastalık herkeste olabiliyor. Sonuçta ülkenin de bir şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor. Sporcuları ayırmanın çok da hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum. Fabrika işçileri ülke ekonomisi için emek sarfediyorsa, toplu taşıma araçlarında artık işlerine gitmeye başladıysa, mağaza çalışanları insanlara hizmet vereceklerse ekmek için o zaman spor sektöründeki çalışanlar da sonuçta bu işten gelir sağlıyor. Haziran ayının ortasında Türkiye'de turizm sektörü açılacak. İnsanlar tatile gitmeye başlayacaklar. Bunlar değişebilir de. Her sektör kendine bir plan yaparken, spor sektörünün biz oynamak istemiyoruz, biz çekiniyoruz demesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Almanya'da bu işe başlanıyorsa bundan iki gün önce de pozitif çıkmasına rağmen, onlar kurallarını belirleyip bu işe başlıyorlarsa, Türkiye'de de sporun başlaması gerektiğini düşünüyorum. Kararları federasyonlar alıyordur ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri oluyordur. Bütün dünya mantıklı bir şekilde normalleşmeye çalışıyor."

Doğuş Balbay: "Fiziksel ve mental olarak etkiledi"

Herkes için zor bir süreç olduğunu söyleyen Doğuş Balbay, "Fiziksel ve mental olarak etkiledi. Kulübümüzün aldığı önemler dahilde spor salonları dezenfekte edilerek bize sunuldu. Bireysel çalışmamız için saatler belirlendi. Kendi topumuz oldu. Sahada 2 kişi olacak şekilde çalışmalarımızı yaptık. Antrenmanlar yapmaya çalıştık. Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Euroleague ve Türkiye'de karar ne olacak bilmiyoruz. Öncelikli hedefimiz virüs salgınından kurtulmak. Olası bir devam kararı olursa saygı duyarız" şeklinde konuştu.

Alper Yılmaz ise bu dönemde transfer konularını görüşmek için erken olduğunu ifade etti.

Ergin Ataman: Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz -1-

Anadolu Efes, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:43 Kaynak: İHA

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