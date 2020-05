Ergin Ataman: Ertelenen şampiyonluk hayallerimizin, sağlık ve coşkuya kavuşacağımız günlerde...

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague yönetiminin sezonun iptal edilmesi yönünde karar almasının ardından açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan deneyimli başantrenör, "EuroLeague tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan ve lider olan oyuncularıma teşekkür ediyorum. 25 Mayıs 2020'de ertelenen şampiyonluk hayallerimizin, tüm dünyanın sağlık ve coşkuya kavuşacağı günlerde yeniden yeşermesi dileğimle" dedi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde: "19 Mayıs 2019 akşamı Final Four finalinde CSKA Moskova'ya kaybettiğimiz andan itibaren tek düşüncemiz Euroleague kupasını ülkemiz getirmekti. Bu amaç doğrultusunda ortaya müthiş bir emek koyan ekibime, oynadıkları basketbol ile taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takdirini kazanan, Euroleague tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 24 galibiyet 4 mağlubiyetle en yakın rakipleri Real Madrid ve Barcelona'nın 2 galibiyet önünde lider olan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her maç Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurup muhteşem bir atmosfer yaratan ortalama 13 bin 113 taraftarımıza ve ekran başında bizi destekleyen tüm basketbol severlere teşekkürlerimi sunuyorum. 12 Mart 2020 tarihinde Covid-19 pandemisi sebebiyle durdurulan Euroleague organizasyonunda 10 hafta boyunca hiç geri adam atmamış, oyuncularımızı fiziksel ve mental olarak hazır tutup, yeniden başlama ve kazanma heyecanımızı canlı tutmuştuk. Salgının dünyada ve ülkemizde can kayıplarına yol açması ve olası risk faktörünün devam etmesi dolayısıyla Euroleague yönetiminin tüm çabalara karşın bu yıl ligi iptal etme kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Covid-19 pandemisi süresince dünyada ve ülkemizde hayatlarını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum. Tedavi süreci devam eden hastalara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte insanlığın sağlığı için kendi hayatlarını riske atarak canla başla mücadele eden tüm sağlık personellerine şükranlarımı sunuyorum. 25 Mayıs 2020'de ertelenen şampiyonluk hayallerimizin, tüm dünyanın sağlık ve coşkuya kavuşacağı günlerde yeniden yeşermesi dileğimle..."