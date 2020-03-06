Ergin Ataman: "Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergin Ataman: 'Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık' - Son Dakika

Ergin Ataman: "Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık"

7 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos karşısında fantastik bir basketbolla harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ergin Ataman:

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos karşısında fantastik bir basketbolla harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 91-79'luk skorla mağlup etti. Müsabakanın ardında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçın 3. dakikasında mola almak zorunda kaldım. Maça normal başladığımızın dışında yumuşak başladık. Olympiakos basit sayılar buldu. Moladan sonra baskıyı arttırdık. Zor şutlar atmaya zorladık. Tempolu basketbola döndük. Hızlı hücumlarla sayılar bulduk. Özellikle Larkin ile. Micic 9 asist yaptı. 2. ve 3. çeyrekte harika oynadık. 4. çeyreğin başında tempomuzu kaybettik, sonra toparladık. Daha sonra fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Ergin Ataman, Fenerbahçe ile play-off'ta olası eşleşmesinin sorulması üzerine, şu aşamada eşleşmelerle ilgilenmediklerini ve normal sezonu birinci bitirmek istediklerini vurguladı.

(Oğuzhan Ort - Uygaraydın/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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