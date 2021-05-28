Ergin Ataman: "Fenerbahçe'yle aramda husumet yok" - Son Dakika

Ergin Ataman: "Fenerbahçe'yle aramda husumet yok"

28.05.2021 08:29
Ergin Ataman:

Ergin Ataman Gain'de yayınlanan 40 programında kendisi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

O GÜN NELER YAŞANDI?

Benim için husumet yok. Olayların tek bir ortak noktası var: 'Kazanan hep benim!' Sahada kazanan benim, benim takımım. 2014'de başladı dediniz, benim klasik bir yumruk şovum var, çok zor bir seri maçtı hatırladığımız kadarıyla. 17 sayı geriden gelip Fenerbahçe'yi yenmiştik, maçı kazananınca 2 yumruğumu kaldırıp yumruk gösterdim, onlar bunu sindiremediler, soyunma odasına girerken bana saldırdılar. Hiçbir şekilde ben karşılık vermedim…

Ben yumruğumu ayrıca Fenerbahçe taraftarına da kaldırmadım! Onlar şunu zannediyorlar: Türkiye'de spor deyince Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Galatasaray var. Yok! Ben de orada mücadele ediyorum. Maçı kazanmışım, kaldırırım yumruğumu, yine aynı şeyi yaparım.

"BASİT BİR İLAÇ DOPİNG ÇIKABİLİR"

Soyunma odasına özel şeker dağıtıldığı basına yansımış ama, bunları kullanmayı çoğu oyuncunun kabul etmediği o günlerde gazetelerde yer aldı… O gün soyunma odasında ne yaşandı? Netleştirmenizi rica edeceğim… Ergin Ataman oyuncuların doping kullanmasını neden engelleyemedi?

Şeker soyunma odasında… Bunu ilk kez duydum! Evet bu seriden 1 ay sonra Kerem Gönlüm'ün dopingli çıktığı açıklaması geldi. Ama diğer oyuncu Mario Kasun dopingli çıkmadı, zaten dopingli çıkmış olsa kurallar gereği tüm takım doping testine tutulacaktı… Mario Kasun'da da o değere yakın ama sınırı aşmayan madde görüldüğü söylendi. Bir oyuncunun dopingli çıkması büyük bir olaydır, o doping performans arttırıcı maddelerden geçmez, bazen oyuncunun özel hayatında bir keyif olabilir, hastasınızdır bir ilaç alırsınız doktorun haberi olmadan, çok basit şimdi isim söylemeyeyim, basit bildiğiniz bir ilaç alırsınız, bir anda doping çıkar, bundan zarar gören oyuncu olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu çok geniş bir araştırma yaptı ve böyle bir olayın olmadığını tespit etti. Doping kontrolünün yapıldığı maçta, en kötü performans gösteren oyunca o gün Kerem Gönlüm olmuş. Bunları daha sonrada öğrendik. Doping maddesi Kerem Gönlüm'ün vücuduna nasıl girdi, benim bilmem mümkün değil ki!

David Hawkins'in kullanmış olduğu maddenin hiçbir performans arttırıcı madde olmadığı…Bugün baktığınız zaman Fenerbahçe Klubü'nde de bir çok sporcuda doping çıktı geçmişte. Biz kalkıp da Fenerbahçe Klubü'nü, o takımın antrönürünü doping yaptı diye suçladık mı? Komik olaylar!

"DAHA SONRADAN ÖĞRENDİK"

"TBF çok geniş bir araştırma yaptı ve böyle bir olayın olmadığını tespit etti. Doping kontrolünün yapıldığı maçta, en kötü performans gösteren oyunca o gün Kerem Gönlüm olmuş. Bunları daha sonrada öğrendik. Doping maddesi Kerem Gönlüm'ün vücuduna nasıl girdi, benim bilmem mümkün değil ki!"

"BİZ FENERBAHÇE'Yİ SUÇLADIK MI?"

"David Hawkins'in kullanmış olduğu maddenin hiçbir performans arttırıcı madde olmadığı…Bugün baktığınız zaman Fenerbahçe Klubü'nde de bir çok sporcuda doping çıktı geçmişte. Biz kalkıp da Fenerbahçe Klubü'nü, o takımın antrönürünü doping yaptı diye suçladık mı? Komik olaylar!"

MİLLİ TAKIM'DA KOMPLO MU KURULDU?"

"Yok ya kimse bana komplo kuramaz! Ama o dönemde ayıp edildi! Benden önce de Türk Milli Takımını 2014 öncesi uzun yıllar hem Fenerbahçe'yi hem de Milli Takımı çalıştıran Bogdan Tanjeviç çalıştırıyordu. Daha sonra ben 2014'de Galatasaray'ı çalıştırırken bana teklif geldi ben de kabul ettim her ikisini birlikte çalıştırmayı… O dönemde de hem dünya şampiyonasında dünya sekizinciliğimiz var. Daha sonra Avrupa şampiyonası oynadık, olimpiyat elemeleri oynadı. Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu ceo idi, daha başkan olmamıştı, biz buluştuğumuzda bana Galatasaray'ı bırakıp sadece Milli Takımı çalıştırmamı teklif ettiler 3 yıl daha uzatmak için kontratımı."

MİLLİ TAKIM - G.SARAY DÖNEMİ

"Ben de bunun mümkün olmadığını, Galatarasay'da çok büyük başarıları imza attığımızı, Avrupa Şampiyonu olduğumuzu, Euro Lig oynayacağımızı, Galatasaray' ihanet edemeyeceğimi ama istedikleri takdirde aynı şekilde çalışağımızı söyledim Milli Takım'la beraber…Daha sonra benim görev sürem doldu, Harun Erdenay ayrıldı, Hidayet Türkoğlu Başkan oldu, o dönemde ben benimle çalışmayacaklarını düşünüyordum. Sürpriz bir şekilde Hidayet ve Ömer benle buluştular, teklif yaptılar, sezon sonunda tercihlerinin sadece Milli Takım olacağını söylediler. Biz konuştuk, anlaştık, el sıkıştık."

"UFUK SARICA'YI GAZETEDEN ÖĞRENDİM"

"Onlar bana birkaç hafta içinde açıklama yapacaklarını ya da sezon sonuna doğru açıklama yapacaklarını söylediler. 1 ay sonra gazeteden yardımcım Ufuk Sarıca'nın antrenör olduğunu öğrendim. Bu bana karşı yapılmış büyük bir ayıptı. Devam edeceğim bazı kesimlerin kulağına gitmişti, çünkü böylesine bir dönüş, U dönüşü olacak şey değildi… Kırıldım onlara. Spor dünyasında her an her şey olabilir…"

Obradovic'i hiç kıskandınız mı?

ERGİN ATAMAN:Obradovic'i kendime idol aldığım zamanlar tabii ki var. Ben Obradovic'den 7-8 yaş küçük bir antrönörüm. Ben hiçbir zaman boş konuşmam, buna kibir diyebilirsiniz! Fenerbahçe Obradovic'i benim yüzümden getirdi derken, altında ince bir nüans vardı; hafızanızı yoklayın: 2012'de ben Beşiktaş'ın antrönörüyüm, o sezon büyük yatırım yapan klüplerden biri Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyon oluyor! 2013'de ben Galatasaray'a geçiyorum, yine Aziz Yıldırım Başkan, en büyük yatırımlardan birini yapan klüplerden gene birisi Fenerbahçe, bu kez Galatarasay şampiyon oluyor. Fenerbahçe'nin en büyük 2 rakibinden bahsediyoruz. 2014'e bakıyorsunuz, Aziz Yıldırım Avrupa basketbolunun en önemli antrönörünü Fenerbahçe'nin başına getirmiş. O zaman da diyorsun ki 'bunda benim de payım var!" Obradovic benim örnek aldığım, çok beğendiğim, değerli bir hoca ve ben ondan çok şey öğrendim, oynadığım takımların hocalarını hep etüd ederim.

Ergin Ataman: Fenerbahçe'yle aramda husumet yok

Ergin Ataman, Kerem Gönlüm, Fenerbahçe, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ergin Ataman: 'Fenerbahçe'yle aramda husumet yok' - Son Dakika


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