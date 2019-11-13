Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi!
Son Dakika Spor Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi! - Son Dakika Spor

Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi!

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Zenit ile yarın oynayacakları 8. hafta maçını kazanabilmeleri için pota altında etkili savunma yapmaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi!, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Zenit ile yarın oynayacakları 8. hafta maçını kazanabilmeleri için pota altında etkili savunma yapmaları gerektiğini belirtti.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maça ilişkin, Ergin Ataman'ın görüşlerine yer verildi.


Zenit'in Olympiakos ve Zalgiris'i deplasmanda yendiğini hatırlatan Ataman, "Özellikle pota altında Gustavo Ayon ve Will Thomas çok etkili. Ayrıca Austin Hollins de çok önemli bir skorer. Bu maçı kazanmak için pota altında mutlaka etkili savunma yapıp tempolu basketbolumuzu taraftarımızın da her zamanki motivasyonu ile birleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.


Öte yandan, lacivert-beyazlı takımın Alman pivotu Tibor Pleiss ise Zenit karşısında zor bir müsabakaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Zenit'in 2 galibiyeti var. Dolayısıyla buraya büyük bir motivasyon ve agresiflik ile gelecekler ve maçı bizim için olabildiğince zorlaştırmaya çalışacaklar. Özellikle geçen hafta Olympiakos deplasmanında aldığımız galibiyetin bize verdiği güvenle bu maçta agresif olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anadolu Efes, Ergin Ataman, basketbol, Zenit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:13 
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