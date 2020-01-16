Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi - Son Dakika Spor

Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi

7 saat önce

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, ASVEL'in atletik ve dinamik oyunculardan oluşan ve iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda özellikle David Lighty ve Jordan Taylor çok etkili isimler.

Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi, System.String[]

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, ASVEL'in atletik ve dinamik oyunculardan oluşan ve iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda özellikle David Lighty ve Jordan Taylor çok etkili isimler. Pota altında Tonye Jekiri ve Adreian Payne çok atletik ve hücum ribaundu etkinliği yüksek oyuncular. Kazanmak için mutlaka ribauntları kontrol edip, tempolu oyun stratejimizi uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.


Lacivert-beyazlı oyuncu Buğrahan Tuncer ise ASVEL'in tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu vurgulayarak, "Deplasmanda bize oldukça zorluk çıkarmışlardı ama sonunda kazanmıştık. Sakatlığı olan oyuncularımızdan dolayı eksikliklerimiz var ama biz bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Kazanıp, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jordan Taylor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız
Mavericksli Luka Doncic, yaptığı triple double ile NBA tarihine geçti Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]