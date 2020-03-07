Ergin Ataman: "Harika bir galibiyet aldık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Harika bir galibiyet aldık' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "Harika bir galibiyet aldık"

6 saat önce

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 91-79'luk skorla mağlup etti.

Ergin Ataman:

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 91-79'luk skorla mağlup etti. Müsabakanın ardında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçın 3. dakikasında mola almak zorunda kaldım. Maça normal başladığımızın dışında yumuşak başladık. Olympiakos basit sayılar buldu. Moladan sonra baskıyı arttırdık. Zor şutlar atmaya zorladık. Tempolu basketbola döndük. Hızlı hücumlarla sayılar bulduk. Özellikle Larkin ile. Micic 9 asist yaptı. 2. ve 3. çeyrekte harika oynadık. 4. çeyreğin başında tempomuzu kaybettik, sonra toparladık. Daha sonra fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık" diye konuştu.


Ergin Ataman, Fenerbahçe ile play-off'ta olası eşleşmesinin sorulması üzerine, şu aşamada eşleşmelerle ilgilenmediklerini ve normal sezonu birinci bitirmek istediklerini vurguladı.


Bartzokas: "Larkin'i durdurmak çok zor"


lympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, maçta 40 sayı atan yıldız basketbolcu Shane Larkin'i tutmanın zor olduğunu söyledi.


THY Euroleague'in 28. haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 91-79 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, "Efes'i galibiyetten dolayı tebrik ederim. Efes'in çok iyi parçalar var. Efes çok iyi oyunculara sahip. Larkin inanılmaz bir performans gösterdi. Maça çok iyi başladık fakat sonra kötüydük. Larkin'i tutmak zordu. Bugün gayet formundaydı. Maçta 19 top kaybı yaptık. Bu da kötü olmamızın başlıca sebeplerindi. Savunmada ve hücumda kötüydük. Hücumu kontrol edemedik. Böyle oynadığımız dolayı maç sonunun adil olduğunu söyleyebilirim. Birçok yeni gelen ve genç olan oyuncularımız var. Bu rakiple oynamak onlar için bir şans. Tecrübe kazanmaları için bir şans. Çoğu Euroleague seviyesine hazır değil. Panathinaikos gibi zor bir maç oynadık. Efes ve Fenerbahçe ile oynuyorsanız yüzde yüze yüzü vermeniz gerekiyor. Veremediğiniz zaman böyle sonuçlarla karşılaşmanız normal. Efes bugün çok iyi performans sergiledi" diye konuştu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:07 
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