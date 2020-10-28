Ergin Ataman: Hem Okan hocaya hem de takımımıza güveniyoruz

"Bu maçlar artık milli maç gibi"

"Kontrollü taraftarla maçların daha keyifli olacağını düşünüyorum"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oğlum Sarp ile birlikte Başakşehir'e destek vermek için maça geldik. O da futbol meraklısı. Milli takım formasını giydi. Biz Galatasaraylıyız ama bu maçlar artık milli maç gibi" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Medipol Başakşehir'in Fransız ekibi Paris Saint Germain 'i konuk ettiği karşılaşmayı takip etti. Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 'un kendilerini maça davet ettiğini ifade eden Ergin Ataman, "Okan Buruk sağ olsun bizi davet etti. Başakşehir ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Oğlum Sarp ile birlikte Başakşehir'e destek vermek için maça geldik. O da futbol meraklısı. Milli takım formasını giydi. Biz Galatasaraylıyız ama bu maçlar artık milli maç gibi. Rakip de çok güçlü. Maalesef pandemi nedeniyle destekçi sayısı çok olmayacak. Hem Okan hocaya hem de takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı."KONTROLLÜ TARAFTARLA MAÇLARIN DAHA KEYİFLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Seyircisiz maçların çok zor olduğuna dikkat çeken Ataman, "Spor seyircisiz çok zor. Gerek biz antrenörlerin gerekse oyuncuların motive olması çok zor. Her şeyden önemlisi de maç sağlığı. Orta yol bulunmaya başlandı. Az sayıda seyirci alınması taraftarıyım. Kontrollü taraftarla maçların daha keyifli olacağını düşünüyorum. Pandemide ilerliyor ama taraftarlar bu işin aktörü oyunculara motive olacaktır. Spor kulüplerimiz için de çok önemli" şeklinde konuştu.