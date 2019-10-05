Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik
Son Dakika Spor Haber

Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik

23 dakika önce

Turkish Airlines EuroLeague ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Barcelona'ya 74-64 mağlup olurken, başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik, System.String[]

Turkish Airlines EuroLeague ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Barcelona'ya 74-64 mağlup olurken, başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Çok fazla basit atış kaçırdıklarını vurgulayan Ataman, " Shane Larkin'in durumu hakkında şu an hiç bir söylemem mümkün değil. Simon, Maç sırasında verilmemesi gereken bir tepki verdi. Kulübümüzün kuralları dahilinde ona bir yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.


SVETISLAV PESİC: EFES KARŞISINDA İSTEDİKLERİMİZİ BAŞARDIK


Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic ise, "Bugün Efes karşısında yapmak istediklerimizi başardık. Efes'in hızlı hücumlarına ve ekstra paslarına engel olduk. İlk yirmi dakikada müsait bir çok pozisyon yakaladık. 3'üncü çeyreğin başlamasıyla sıkıntıya düştük. Micic, ritmini yakaladı. Takımım bu duruma çok iyi reaksiyon gösterdi. Ribauntları kontrol ettik. 44 ribaund aldık. Savunma ribaundları bizim için önemliydi. Hızlı hücuma çıkmamıza ve iyi fırsatlar yakalamamıza yardımcı oldu. Efes'i de mücadelesinden dolayı tebrik ederim" dedi.

Ergin Ataman, Barcelona, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe idmanında Mehmet Ekici'nin hali dikkatlerden kaçmadı
Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak! Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Seversin Taraftar bekledi, maç sonunda oyuncular tribünlere gitmedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 00:34:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]