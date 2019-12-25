Ergin Ataman: "Hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergin Ataman: 'Hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamalıyız' - Son Dakika

Ergin Ataman: "Hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamalıyız"

6 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Fox Tel Aviv karşısında hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamaları gerektiğini ifade etti.

Ergin Ataman:

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Fox Tel Aviv karşısında hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamaları gerektiğini ifade etti.

THY Euroleagu'in 16. haftasında yarın sahasında İsrail'in Maccabi Fox Tel Aviv takımı ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile basketbolcularından Vasilije Micic, Efes'in internet sitesine açıklamalarda bulundu. Maccabi maçının sıralama açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Rakibimiz, atletik uzunları ile iyi savunma yapan, bire bir hücumda ve pick and roll hücumunda iyi kısa oyuncuları olan ve ikili oyunları etkili oynayan bir takım. Bu maçı kazanmak için iyi savunma yapıp, hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

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Vasilije Micic ise maç ile ilgili olarak, "Son dönemde çıkış içinde olan ve bazı sakat oyuncuları olsa da bir çok önemli galibiyete imza atan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. İyi bir takım kimyaları var ve sert basketbol oynuyorlar. Biz de iyi basketbol oynuyoruz. Güzel bir maç olacak. Ümit ediyorum ki Sinan Erdem Spor Salonu son dönemde hep olduğu gibi yine tamamen dolu olacak ve herkesin görmek istediği bir atmosfer olacak" yorumunu yaptı.

(İHA)

Maccabi FOX Tel Aviv, Anadolu Efes, Ergin Ataman, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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