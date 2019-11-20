Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: "İdolüm Messina ile karşılaşmak heyecan verici..."
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'İdolüm Messina ile karşılaşmak heyecan verici...' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "İdolüm Messina ile karşılaşmak heyecan verici..."

6 saat önce

Uzun bir aranın ardından AX Armani Exhange Milan'ın başına geçerek Avrupa basketboluna dönen Messina için övgüde bulunan Ataman, "AX Armani Exchange Milan'ı çalıştıran Ettore Messina, basketbol antrenörlüğüne başladığımda idol aldığım kişi.

Ergin Ataman:

Uzun bir aranın ardından AX Armani Exhange Milan'ın başına geçerek Avrupa basketboluna dönen Messina için övgüde bulunan Ataman, "AX Armani Exchange Milan'ı çalıştıran Ettore Messina, basketbol antrenörlüğüne başladığımda idol aldığım kişi. NBA'e gitmeden İtalya'da ve THY Avrupa Ligi'nde birçok kez karşı karşıya geldik. Yıllar sonra yeniden böylesine önemli bir THY Avrupa Ligi maçında Messina ile karşı karşıya gelmek heyecan verici." ifadelerini kullandı.


Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta 7 galibiyeti bulunan Milano temsilcisinin çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, şunları kaydetti:


"Sergio Rodriguez, Vladimir Micov ve Nemanja Nedovic gibi oyuncuların bizim dış oyuncularımıza benzer özellikleri var. Pota altında Luis Scola gibi çok tecrübeli oyuncuları var. Bu sezon salonda yarattıkları atmosfer de zorlu. Ama biz de zoru başarmayı seven bir takımız."


Lacivert-beyazlı takımın milli oyuncusu Sertaç Şanlı ise karşılaşma hakkında yaptığı değerlendirmede, "Rakibimiz THY Avrupa Ligi'nin sert ve tecrübeli takımlarında biri. Ayrıca onlar da evlerinde bu sezon hiç yenilmediler. Biz de çok çalışıyoruz ve her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Dörtlü Final hedefimiz için önemli rakiplerimizden biri olan AX Armani Exchange Milan'ı evinde mağlup ederek avantajlı duruma geçmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Ergin Ataman, basketbol, Avrupa, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:06 
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