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Ergin Ataman: İki takım oyuncularını da kutluyorum

3 saat önce

Kaan ÜLKER / İSTANBUL,DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 82-73 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrasında mücadeleyi ve sonucu değerlendirdi.

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Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 82-73 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrasında mücadeleyi ve sonucu değerlendirdi. 
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iki takımında iyi mücadele ettiğini belirtirken, "Rakibimiz maça çok hızlı başladı. Bizim oyuncularımızda 2-1'lik avantajın getirdiği bir rahatlama vardı ve rakibimiz ilk periyotta 12 sayılık bir avantaj yakaladı. Sonrasında dengeyi kurmayı başardık. Hatta maçın bitimine 2.5 dakikalık bir süre kala eşitliği sağladık. Ancak olmayınca olmuyor. Larkin atıştan boş dönerken, karşı tarafta Melih atışını başarılı şekilde yaptı. Bugün özellikle böylesine güzel bir maç izleten iki takım oyuncularını da kutluyorum" dedi. 
Bençlerden gelen skor konusunda da Fenerbahçe Beko'nun daha iyi skor elde ettiğini dile getiren Ataman, "Rakibimizin eksikleri olabilir ama buna karşın oyuna müdahale konusunda önemli isimleri bulunuyor. Bugün Fenerbahçe, bençlerden gelen oyunculardan 21 sayı kazanırken, bizim bu anlamda kazandığımız sayı 10. Önümüzdeki maça iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün Avrupa'nın en iyi play-off serilerinden birisini izleten oyuncuları tekrar tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:47 Kaynak: DHA
Beko, Fenerbahçe, Ergin Ataman, Spor
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