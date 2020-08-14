Ergin Ataman'ın hayatını anlatan Zafere Giden Yol kitabının tanıtımı yapıldı
Uzun yıllardır Türk basketboluna hizmet eden ve kazandığı sayısız başarılı ile Türk basketbol tarihine adını yazdıran Ergin Ataman'ın hayatı, kitaba konu oldu.
Uzun yıllardır Türk basketboluna hizmet eden ve kazandığı sayısız başarılı ile Türk basketbol tarihine adını yazdıran Ergin Ataman'ın hayatı, kitaba konu oldu.
Fanatik Kitap Yayınları tarafından basılan Zafere Giden Yol kitabı, Hamit Turhan ve Gökhan German tarafından yazıldı. Başantrenör Ergin Ataman'ın idolü olarak gördüğü isimlerden efsane koç Aydın Örs tarafından önsözünün yazıldığı kitap, okuyucular ile buluştu.Zafere Giden Yol kitabının Fanatik Kitap Yayınları'nın ev sahipliğinde dijital ortam üzerinden tanıtımı yapıldı. Birçok basın mensubunun katıldığı dijital basın toplantısında Ergin Ataman, bu eser okuyucuya sunulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi ve kitabın yayımlanmasında katkısı olan Demirören Grubu'na ve Demirören Ailesi'ne teşekkürlerini iletti. Kitabın yazarları Hamit Turhan ve Gökhan German ise Türk sporuna hizmet ettikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:14
Kaynak: DHA
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