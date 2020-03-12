Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli

7 saat önce

"Gerek Avrupa spor otoriteleri, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı her türlü kararı destekliyorum" - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya alma kararını görüşmesiyle ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki...

Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli, System.String[]

"Gerek Avrupa spor otoriteleri, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı her türlü kararı destekliyorum"

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya alma kararını görüşmesiyle ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, EuroLeague de maçları askıya alma kararını görüştüğünü açıkladı. Konuyla ilgili olarak görüş bildiren Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.


Ergin Ataman, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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