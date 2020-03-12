Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli

"Gerek Avrupa spor otoriteleri, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı her türlü kararı destekliyorum"

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya alma kararını görüşmesiyle ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.