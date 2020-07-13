Ergin Ataman, İtalya'da takım satın aldı! - Son Dakika

Ergin Ataman, İtalya'da takım satın aldı!

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Türk bir yatırımcı grubuyla birlikte İtalyan takımı Reale Mutua Torino Basket'i satın aldı.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Türk bir yatırımcı grubuyla birlikte İtalyan takımı Reale Mutua Torino Basket'i satın aldı.

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Yapılan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, Reale Mutua Torino Basket'i satın aldıklarını doğruladı. Ataman, takımın önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmesi durumunda kulübün tamamını satın alacaklarını ifade etti.


Deneyimli koç ayrıca takımın mevcut teknik ekibini başarılı bulunduğu ve aynı ekibin önümüzdeki sezon görevine devam edeceğini ifade etti.


Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:


"İki üst düzey ortağım bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye'nin en büyük Spor Menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Anadolu Efes'in koçu olarak görevimi sürdüreceğim. Torino Basket, Serie A'ya yükselirse tamamını satın alacağız."


Geçtiğimiz sezon İtalya İkinci Ligi'nde mücadele eden Torino Basket, koronavirüs sebebiyle sezonun askıya aldığı dönemde 18-8 ile ikinci sırada bulunuyordu.


Anadolu Efes, Ergin Ataman, İtalya, Torino, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:41 

Son Dakika Spor Ergin Ataman, İtalya'da takım satın aldı! - Son Dakika Spor
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