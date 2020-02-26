Ergin Ataman: "İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız"

6 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 14. sırada yer alan Alman temsilcisi ALBA Berlin ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Ergin Ataman:

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 14. sırada yer alan Alman temsilcisi ALBA Berlin ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, "Alba Berlin, İstanbul'da oynadığımız maçta bizi çok zorlamıştı. Bu sezon en çok sayı yediğimiz takım. Rakibimiz, tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir ekip. İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin." ifadelerini kullandı.


Lacivert-beyazlı ekibin ABD'li oyuncusu James Anderson ise güzel bir atmosferde, kadrosunda çok sayıda tecrübeli oyuncu bulunan bir takıma karşı mücadele vereceklerini kaydederek, "Deplasmanda oynayacağımız çetin bir karşılaşma olacak. Her türlü detayı dikkate almalı, topa sahip olmalı ve play-off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.


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Anadolu Efes, Ergin Ataman, ALBA Berlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:59 
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