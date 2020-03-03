Ergin Ataman: "Kontrollü oyunla rakibi durdurmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Kontrollü oyunla rakibi durdurmalıyız' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "Kontrollü oyunla rakibi durdurmalıyız"

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kontrollü bir oyunla rakibi durdurmaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman:

Basketbol THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kontrollü bir oyunla rakibi durdurmaları gerektiğini belirtti.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, Maccabi FOX ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Maccabi FOX, özellikle dış oyuncularının ikili oyunları ve tempolu basketbolu ile bizim sisteme çok benzer özellikleri olan bir takım. Dinamik savunma yapıp onların hızlı hücumlarını kontrollü oyunla durdurmalıyız. Sahadaki herkesin atmosferden etkilenmeden işini en iyi şekilde yapması bizi galibiyete taşır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Bryant Dunston ise karşılaşmayla ilgili, "Bizim için çok önemli bir maç. Maccabi FOX güçlü bir ekip, salonlarında çok güzel bir atmosfer var. Orada fazla maç kaybetmediler. Umarım iyi mücadele edip, oyunun temposunu kontrol ederek ve fiziksel oynayarak galibiyetlerimize devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Ergin Ataman, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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