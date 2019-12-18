Ergin Ataman, Larkin'in milli takımda oynamasına destek verdi Açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlı oyuncu Shane Larkin'in A Milli Takım'da oynamasına destek verdi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen "Sporun Enleri 2019" ödül töreni öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Ataman, oyun kurucu Larkin'in milli takımda oynaması konusunun uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, "Basketbol Federasyonu bir türlü adım atmadı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız bu konudaki fikrini söyledi, her konuda olduğu gibi bu konuya da ışık tuttu." dedi.

Larkin'in son bir yıl içinde Avrupa'nın en önemli oyuncusu durumuna geldiğine dikkati çeken Ataman, "Bunu da geçen sezon Dörtlü Final'de ispatladı. Bu sezon da aynı şekilde devam ediyor. Larkin, Türkiye'yi çok seven, kendisine milli forma hediye edildiğinde bunu sosyal medyasından coşkuyla paylaşan biri. Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu." diye konuştu.

"Türkiye Basketbol Federasyonu erken karar verseydi Larkin, Dünya Kupası'nda oynayabilirdi" diyen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dörtlü Final zamanında bu isteğini belirtmişti. Bize de bunu iletmişti, biz de federasyona aktardık. Cumhurbaşkanımız fikrini söyledi. Sanırım kısa zamanda Larkin, Türk vatandaşlığına geçecektir. Ondan sonra önemli olimpiyat elemeleri var. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman, Furkan, Ersan gibi NBA'de ciddi dakikalar alan, tecrübeli oyuncular var. Melih ve Sertaç gibi Avrupa'da katkılar veren oyuncularımız var. Diğer oyuncular da katkı yapıyor."

Larkin'in, milli takımda oynaması halinde önemli katkı vereceğini anlatan Ataman, "İyi organizasyonla takımımızın olimpiyatları sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum. İyi teknik kadromuz var. Federasyon da hazırlığını iyi yapacaktır. Artık gençleştirme dönemi bitti. Bunu söylediğim için eleştiriliyorum ama bir sene jenerasyon geçişi olur. Ama milli takımımız dünya ikinciliğinin ardından 8. ve 22. oldu. Aşağı doğru gidiş var. Artık buna son vermenin zamanı geldi. İyi kadromuz var, Larkin de mutlaka katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Müthiş basketbol oynuyoruz"

THY Avrupa Ligi'ndeki performanslarına değinen Ataman, "İlk 14 haftada hakikaten müthiş bir basketbol oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız 8 maçın 7'sini kazandık. Avrupa Ligi'nde bu başarılar kolay değil. Lider durumdayız. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da gerekse dünyada takdir topluyoruz." diye konuştu.

Göze hoş gelen bir basketbol oynadıklarını kaydeden Ataman, "Organizasyonumuz NBA havası içinde geçiyor. Takımımız NBA'de oynasa play-off'lara kalacak basketbol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Takımın elde ettikleri başarının yanında taraftarların desteğinin de önemli olduğunu belirten Ataman, "Türkiye'de yeniden Anadolu Efes sevgisi yarattık. Güzel basketbol oynayan ve fair-play içinde bizi destekleyen taraftarlarımız var. Eğlenerek izleyen seyirci kitlemiz var. Avrupa'da her branşta eşi az görülen bir olay; seyirci ortalamasını 3 binden 10 bine çıkarıyorsunuz. Oyuncularımın bunda büyük payı var, hepsini kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.