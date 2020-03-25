Ergin Ataman: 'Lig gerekirse yazın devam ettirilip tescil edilmeli' - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Lig gerekirse yazın devam ettirilip tescil edilmeli' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: 'Lig gerekirse yazın devam ettirilip tescil edilmeli'

6 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dün Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) 16 kulüp ile yaptığı telekonferansın ardından ortaya atılan "Sürecin beklenmeden liglerin sonlandırılması" düşüncesinin doğru olmadığını vurguladı.

Ergin Ataman: 'Lig gerekirse yazın devam ettirilip tescil edilmeli', System.String[]

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dün Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) 16 kulüp ile yaptığı telekonferansın ardından ortaya atılan "Sürecin beklenmeden liglerin sonlandırılması" düşüncesinin doğru olmadığını vurguladı.


Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla basketbol kamuoyuna seslenen Ergin Ataman, lig ile ilgili kararı vermeden önce diğer liglerin vereceği kararlara bakılması gerektiğini ve acele edilmemesi gerektiğini belirtti.


"RASYONEL BİR KARAR ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"


Ergin Ataman'ın yaptığı açıklama şu şekilde:


"Koronavirüs salgınının etkisiyle, bilim kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızın yönlendirmeleri sonucu, Türk halkı olarak "Evde Kal" uyarılarına uyup, virüs illetinin bir an önce geçmesi ve tüm dünyada her şeyin yeniden normale dönmesini yoğun duygularla bekliyoruz.


Dün Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 16 kulüp ile yaptığı telekonferans sonucu ortak fikir olarak ortaya atılan "Sürecin beklenmeden liglerin sonlandırılması" düşüncesinin de hepimizi etkileyen bir ruh halinde, yoğun duyguların etkisinde alınmış bir karar olarak görüyorum. Her zaman övündüğmüz Avrupa'nın en değerli basketbol liglerinden biri olmamız nedeniyle, duygulardan uzak ve rasyonel bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum."


"İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR"


"Benim için insan sağlığı her şeyden önemlidir. Avrupa'nın büyük ligleri arasında en geç tatil edilen Basketbol Süper Ligi'nin, yine diğer büyük ligler arasında sonlandırılan ilk lig olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şahsi düşüncem; NBA, Euroleague, İspanya, İtalya ve Rusya Ligleri gibi büyük basketbol organizasyonlarındakine benzer şekilde sürecin takip edilmesi, salgın riski bittiğinde, tüm tedbirler alınarak, ligin gerekirse yaz aylarında devam ettirilip sportif olarak tescil edilmesidir."


"UYGUN KOŞULLAR OLUŞTUĞUNDA, LİG OYNATILIP TESCİL EDİLMELİDİR"


"Bunu da, liglerin bugün tescil edilmesi durumunda şampiyon ilan edilecek, hem lig hem Euroleague'de lider konumda bulunan bir kulübün antrenörü sıfatıyla söylediğimin altını çizmek isterim.


Basketbol endüstrisinin tüm paydaşlarının ve sektörde çalışanların haklarının korunması için acilen tedbir alınmalı, süreç dikkatle gözlenmeli ve uygun koşullar oluştuğunda lig oynatılıp tescil edilmelidir."


Ergin Ataman, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:33 

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