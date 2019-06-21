Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman maç boyunca yerinden kalkmadı
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Ergin Ataman maç boyunca yerinden kalkmadı

54 dakika önce

Anadolu Efes Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son maçında hiç yerinden kalkmadı.

Ergin Ataman maç boyunca yerinden kalkmadı, System.String[]
Anadolu Efes Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son maçında hiç yerinden kalkmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon olurken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç boyunca yerinden kalkmaması ise dikkat çekti. Ataman, müsabaka boyunca yedek kulübesinde yerinde dururken, parkedeki oyunculara yardımcı antrenörleri müdahale etti.

Ergin Ataman ayrıca maç biter bitmez direkt soyunma odasına gitti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Spor
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