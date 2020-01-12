Ergin Ataman: 'Maçı kazandırmak için kendimi atttırdım'

THY Euroleague'de önceki gün Barcelona'yı 86-82 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın 4. çeyreğinde üst üste iki teknik faul alarak oyun dışı kalmıştı.



Bu olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, "Son çeyrekte oyuncularımız mental olarak düşüş yaşadı. Ben de bu sırada üst üste iki teknik faul aldım ama bir şeyleri değiştirmek için almak zorundaydım. Takım da geri adım atmadı. Müthiş bir galibiyet aldık" diye konuştu.



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