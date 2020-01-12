Ergin Ataman: 'Maçı kazandırmak için kendimi atttırdım' - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Maçı kazandırmak için kendimi atttırdım' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: 'Maçı kazandırmak için kendimi atttırdım'

6 saat önce

THY Euroleague'de önceki gün Barcelona'yı 86-82 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın 4. çeyreğinde üst üste iki teknik faul alarak oyun dışı kalmıştı.

Ergin Ataman: 'Maçı kazandırmak için kendimi atttırdım', System.String[]

THY Euroleague'de önceki gün Barcelona'yı 86-82 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın 4. çeyreğinde üst üste iki teknik faul alarak oyun dışı kalmıştı.


Bu olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, "Son çeyrekte oyuncularımız mental olarak düşüş yaşadı. Ben de bu sırada üst üste iki teknik faul aldım ama bir şeyleri değiştirmek için almak zorundaydım. Takım da geri adım atmadı. Müthiş bir galibiyet aldık" diye konuştu.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Türk Hava Yolları, Ergin Ataman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:34 
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