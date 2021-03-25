Ergin Ataman maçı locadan takip etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a, THY EuroLeague'in 30. haftasında deplasmanda oynadığı Bayern Münih maçında hakemlere yönelik itirazları nedeniyle 1 maç men cezası verilmişti. Ataman, 31. haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Panathinaikos ile oynanan karşılaşmayı cezası nedeniyle locadan takip etti.

Bayern Münih maçından dolayı 1 maç ceza alan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman , Panathinaikos mücadelesini locadan takip etti. Takımın başında Yardımcı Antrenör Yakup Sekizkök yer aldı.

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