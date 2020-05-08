Ergin Ataman, maçların oynanmasında ısrarcı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman, maçların oynanmasında ısrarcı Açıklaması - Son Dakika Spor

Ergin Ataman, maçların oynanmasında ısrarcı Açıklaması

6 saat önce

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) maçların oynanması yönünde aldığı kararın benzerini Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) da beklediklerini söyledi.

Ergin Ataman, maçların oynanmasında ısrarcı Açıklaması, System.String[]

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) maçların oynanması yönünde aldığı kararın benzerini Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) da beklediklerini söyledi.

Anadolu Efes'in Old Spice Türkiye ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının tanıtımı sırasında liglerin geleceğiyle ilgili görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Ataman, "Türkiye'de ve dünyada salgın kontrol altına alınıp, sağlık bakanlıkları, bilim kurulları izin verdiği sürece her türlü sportif müsabakanın sonuçlandırılması gerektiğini düşünen bir insanım." dedi.

TFF'nin 2 gün önce sadece Süper Lig'in değil amatörler de dahil tüm alt liglerin 12 Haziran'dan itibaren oynanacağı yönündeki plan ve stratejisini açıkladığını hatırlatan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksaklıklar halinde de TFF geri dönüşün mesajını verdi. Avrupa'da da marka olmuş basketbol liglerinde aynı kararın çıktığını biliyoruz. İspanya'nın plan ve stratejisi hazır. Almanya da bu yönde açıklama yaptı. İsrail, 20 Haziran'da ligi oynatacağını belirtti. Maçların oynanmaması kararının takımların, kulüplerin ortaya koyduğu emeğe karşı olduğunu düşünüyorum. Bazı kulüplerin organizasyonlarını bitirmesi, oyuncularını yollaması bence hiçbir şekilde kurumları bağlayıcı olmamalı. Basketbol, Türkiye'de yatırım yapılan ve değer verilen bir branş. Kolay vazgeçmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Türkiye liginin lideri olan takımın antrenörü olarak söylüyorum ya iptal edilecek veyahut tescil edilecek; ikisinden yana değilim."

Hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde lider olduklarını belirten Ataman, "Maçların oynanmaması halinde liglerin bizim lehimize tescil edilmesi için hiçbir girişimde bulunmadık. Her iki kulvarda da koyduğumuz emeğin karşılığını sahada vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBF'nin karar verme konusunda gecikip gecikmediği sorusunu yanıtlayan Ataman, "Gecikmiş olduğunu düşünmüyorum. Bence değerlendirmekte haklılar, süreç değişebiliyor. Türkiye normalleşme sürecine giriyor, AVM'ler açılıyor, fabrikalar üretime geçiyor. Federasyonun da gelişmeleri takip ettiğini düşünüyorum. Ne şekilde oynanacağına dair henüz plan görmedik. Bu da plan, program üzerinde çalışılmamış da zamanı geldiğinde ligin oynanması yanında bir düşünce olduğu izlenimi oluşturuyor. TFF kararını açıklayarak futbol camiasında heyecan yarattı. Basketbolda bu heyecanı görmüyorum. Kontak kapatılmış gibi bir izlenim var." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe futbol takımında bir çalışanın testinin pozitif çıktığının hatırlatılması üzerine Ataman, şunları söyledi:

"Aşı veya kesin çözüm bulununcaya kadar virüsle yaşayacağız. Bu riskleri düşünürsek ülkede her şeyi kapatmamız lazım. Vakaların yüzde 80'nin toplum içinde olduğu söyleniyor. Almanya'da da futbol maçları başlamadan önce test yapıldı ve 10 futbolcuda sonuç pozitif çıktı. Bundan 2-3 gün sonra Merkel, ülkede durumun normale gittiğini söyledi. Hastalık maalesef olabiliyor. Biz bu işi amatörce yapmıyoruz, gelir sağlıyoruz."

Haziran ayında turizm sektörünün de açılacağını kaydeden Ataman, "İnsanlar otellere gitmeye başlayacak. Tabii ki olumsuz durumda bütün bunlar değişebilir. Her sektör plan yaparken, spor sektörünün bundan çekinmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Almanya gibi disiplinin üst seviyede olduğu bir ülkede kurallar belirlenip bu işe başlanıyorsa; Türkiye'de de spora başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun da mutlaka tavsiyeleri oluyor. İşi doktorlara bıraktığınız zaman sporu 2 sene yasaklayabilirler. O zaman aşı bulununcaya kadar, spor yapmayalım, mağazaları açmayalım, üretim dursun. Bütün dünyada mantıklı şekilde normalleşme süreci yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ligi'nin bir ay önce planını açıkladığına dikkati çeken Ataman, "Bu organizasyondaki gidişatı pozitif görüyorum. 8'li Finallerin oynanma olasılığı olan Sırbistan da güvence verdi ve organizasyona hazır olduğunu belirtti. Litvanya'nın da konuyla ilgili çalışmaları olduğunu biliyorum. Köln şehri de bu hususta favori." ifadelerini kullandı.

"Takım hazır olur"

Ataman, liglerin oynanması yönünde karar çıkmasının ardından 3-4 haftalık sürede takımın hazır hale geleceğini dile getirdi.

Oyuncuların bir bölümünün evlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bir bölümünün de kulübün tesislerine gelerek bunu gerçekleştirdiğini anlatan Ataman, şunları söyledi:

"Sezon bitmedi. Şu anda oyuncuların sezon başlayacakmış gibi kendini hazır tutma görevi var. Basketbolcuların yüzde 20-30 hazır olduğunu düşünüyorum. Futbolda 2., 3. ve bölgesel ligler de çok zor şartlarda da olsa oynanacak. Futbol oynanıyorsa basketbolun oynanmaması için neden olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar üretilmiş bir strateji bizimle paylaşılmadı. Oynanırsa nasıl oynanacağı yönünde Ergin Ataman olarak benim bilgim yok."

Anadolu Efes'in dünyanın en kurumsal kulüplerden biri olduğunu belirten Ataman, "Ligler 17 Mart'ta ertelendi. Biz bir haftalık sürede gidişatı gözlemledik. Oyuncularla temas halindeydik. Kulüp olarak hazırlıklarımızı yaptık. Tüm hijyen koşullarını oluşturduk. NBA'in yeni başladığı çalışma modelini 5 hafta önce başlattık. Yurt dışına giden oyuncularla temas halindeyiz. Kurumsallık konusunda dünyadaki lider kulüplerden biri olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Alper Yılmaz: "Sezonun sahada tamamlanmasını istiyoruz"

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise federasyonun bugün veya yarın gerçekleştireceği toplantıyla olası senaryoyu açıklayacağını vurgulayarak, "Biz de takip ediyoruz. Sezonun sahada tamamlanmasını istiyoruz ama öncelik insan sağlığı. Oyuncumuzun, antrenörümüzün, çalışanımızın, rakiplerimizin risk altında olmadığı dönemde ligi tamamlayabilirsek tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay da yoğun bir temponun ardından yaklaşık 1,5 aydır bir boşluğa düştüklerini belirterek, "Profesyonel sporcular olarak kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Yeni bir hayat ve çok sıkıntı çekiyorum. Fiziksel ve mental olarak formu korumak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:40 Kaynak: AA

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