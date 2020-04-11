Ergin Ataman-Obradovic görüşmesinde ortak temenni:

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Türk basketbolunun iki önemli figürü olan, geçmişte zaman zaman aralarına soğukluk giren Ergin Ataman ile Zeljko Obradovic, liglere verilen arada telefonla görüşerek Türkiye Ligi ve Euroleague için görüş alış verişinde bulundu.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ataman, "Türkiye Ligi'nin oynanarak bitirilmesini istiyorum" dedi. Lig ve Euroleague'in bu haliyle tesciline Zeljko Obradovic'in de soğuk baktığı belirtildi.

İkilinin telefonu, "Sezon sonu hem ligde hem de Euroleague'de yüz yüze tokalaşıp sarılarak final oynar, karşılaşırız" diye kapattığı ifade edildi.